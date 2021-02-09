ES registra mais 24 mortes e passa de 304 mil casos de Covid

O Espírito Santo registrou mais 24 mortes nesta terça-feira (9), totalizando 6.043 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.119 novos casos, chegando a 304.859 desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.283. Em seguida, aparecem Serra (38.205), Vitória (33.241) e Cariacica (24.325).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.009 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.520.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 287.062, 1.413 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 918 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.