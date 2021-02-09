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Pandemia

ES registra mais 24 mortes e passa de 304 mil casos de Covid

Nas últimas 24 horas, o número de curados mostrou-se superior ao de infectados pelo coronavírus; ao todo, 6.043 pessoas já morreram em decorrência da doença

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:05

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Espírito Santo registrou mais 24 mortes nesta terça-feira (9), totalizando 6.043 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.119 novos casos, chegando a 304.859 desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.283. Em seguida, aparecem Serra (38.205), Vitória (33.241) e Cariacica (24.325).

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Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.009 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.520.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 287.062, 1.413 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 918 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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