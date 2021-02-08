A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) anunciou nesta segunda-feira (8) que deve tornar mais rigorosa a vigilância no aeroporto de Vitória, como forma de ampliar o controle sobre as variantes do novo coronavírus – especialmente em viagens originárias de Estados onde a circulação delas já foi confirmada.
De acordo com o secretário Nésio Fernandes, serão realizadas reuniões durante esta semana com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as companhias aéreas para definir esses possíveis protocolos. Já as potenciais medidas devem ser apresentadas na próxima sexta-feira (12).
Novas cepas do coronavírus - ES quer ampliar controle no aeroporto
Com o mesmo objetivo, a Sesa já solicitou que as empresas que operam os voos entre o Espírito Santo e o Amazonas enviem a lista de passageiros que viajaram diretamente a Manaus. No entanto, de acordo com Nésio Fernandes, até a tarde desta segunda-feira (8), apenas a Azul enviou a relação parcial dos passageiros.
Atualmente, a secretaria investiga possíveis casos de infecção pelas variantes do novo coronavírus. Entre eles, está o de um casal que vive no município de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, que teve contato com pessoas vindas do Amazonas e passou a apresentar sintomas da Covid-19.
Ainda segundo o secretário, as amostras biológicas colhidas das pessoas com a suspeita foram encaminhadas à Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), no Rio de Janeiro. "Estamos aguardando o resultado dos estudos. No momento em que forem concluídos, faremos a divulgação", afirmou Nésio Fernandes, sem precisar uma data.
OS PACIENTES DE MANAUS NO ES
Sem ter qualquer relação com o caso de infecção investigado no interior do Estado, a maior parte dos 36 manauaras transferidos ao Hospital Estadual Dourtor Jayme Santos Neves, na Serra, segue lutando contra a Covid-19. Apenas dois deles já tiveram alta e cinco, infelizmente, vieram a óbito.
No início da noite desta segunda-feira (8), mais três pacientes voltarão para a casa de acordo com a Sesa. "Temos, neste momento, 22 pacientes em condições de alta clínica, que só são liberados se apresentarem dois resultados negativos em testes PCR em 24 horas", detalhou o secretário.
ES TAMBÉM RECEBE PACIENTES DE RONDÔNIA
Além da ajuda já prestada aos brasileiros do Amazonas, o Espírito Santo também irá acolher 15 pacientes de Rondônia. Por enquanto, apenas três já estão em solo capixaba. O primeiro chegou neste domingo (7). Todos estão em estado grave, internados em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves.