Novas cepas do coronavírus: ES quer ampliar controle no aeroporto

Governo do ES quer ampliar controle sobre passageiros vindos de Estados com confirmações das cepas do novo coronavírus

Ainda segundo o secretário, as amostras biológicas colhidas das pessoas com a suspeita foram encaminhadas à Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), no Rio de Janeiro. "Estamos aguardando o resultado dos estudos. No momento em que forem concluídos, faremos a divulgação", afirmou Nésio Fernandes, sem precisar uma data.

No início da noite desta segunda-feira (8), mais três pacientes voltarão para a casa de acordo com a Sesa. "Temos, neste momento, 22 pacientes em condições de alta clínica, que só são liberados se apresentarem dois resultados negativos em testes PCR em 24 horas", detalhou o secretário.