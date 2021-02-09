Covid-19: pastores fazem culto em hospital do ES para confortar famílias

Atendimento dos capelães nos corredores do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Rede Gazeta

Eles caminham pelas várias recepções e corredores do hospital com uma palavra de apoio e solidariedade. Cantam uma música, fazem uma oração e oferecem assistência, principalmente aos que aguardam o momento de receber o boletim médico dos familiares internados com Covid-19.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o serviço de capelania do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, passou a ser destinado aos familiares de pacientes que se encontram internados na unidade hospitalar.

É o momento em que o coração está mais apertado, como relata Vanderlei Boldt, ministro ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e um dos capelães do hospital. “Com as restrições da pandemia, e de nem sempre podermos auxiliar os pacientes, o serviço foi ampliado para o atendimento para os familiares e funcionários”, explica.

O trabalho conta com o apoio de Sabrina Montuan, pastora da Igreja Metodista do Brasil e também capelã do hospital e de seu inseparável violão. “Proporcionamos um momento de meditação, com uma música, para terem a sensação da presença de Deus e o conforto, o apoio, o fortalecimento espiritual em um momento de luta e tristeza”, relata.

Muitos chegam na expectativa de notícias mais positivas, mas a realidade, às vezes, é dolorosa, conta Boldt, que atua no hospital praticamente desde que ele foi inaugurado. O Dr. Jayme Santos Neves é uma das unidades públicas que se destina exclusivamente ao atendimento da Covid-19 no Espírito Santo.

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APOIO ESPIRITUAL

Para Kátia Magda Seibel, cujo marido está internado na unidade há uma semana, é um grande conforto. “A gente chega aqui muito debilitado, fragilizado, muito vulnerável, em um momento difícil para todos, e nos dão o conforto”.

Ela, que é católica, relata que o momento de receber o boletim médico é sempre marcado por apreensão. “Você fica apreensivo, não sabe o que vai receber, e eles nos dão apoio”, conta.