Aplicativo do ES acompanha tratamento de pacientes pós-Covid

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Chegou ao mercado capixaba o Pós Covid-On, uma plataforma inédita de reabilitação pós Covid-19 pela tela do smartphone ou do computador. Contando com a tecnologia Fision, o sistema segue o modelo virtual care, mundialmente reconhecido e bastante utilizado em países desenvolvidos como Canadá e Austrália, com serviço online para acompanhamento e teleatendimento de pacientes. A novidade é que, por aqui, será utilizado em pessoas que tiveram o coronavírus e ficaram com limitações físicas, cognitivas ou psíquicas. O serviço já está disponível em parceria com o plano de saúde Santa Casa de Saúde de Vitória.

O funcionamento é bem simples: após receber alta médica e identificar que necessita de acompanhamento, o paciente se cadastra e faz o agendamento. Posteriormente, recebe o link da sala virtual onde será consultado pelo especialista. Por meio de questionários e avaliações, o paciente é classificado como leve, moderado ou grave e dá início ao tratamento com plano de cuidados personalizado para o seu caso. Os protocolos e orientações são enviados para o paciente de forma descomplicada, por e-mail, SMS ou Whatsapp.

Ao término do tratamento, um novo questionário aponta os resultados obtidos e o paciente recebe mais orientações, agora para retomar suas atividades com saúde e segurança.

CASAMENTO

Bárbara Ferretti e Rondelson Dalpra Júnior: casamento na Casa Santa Teresa, Santa Teresa/ES Crédito: Wanderson Lopes

NOVA EXPOSIÇÃO NA LÉO BAHIA

Vitória começa o mês fevereiro recebendo um presente no mundo das artes. A Léo Bahia Arte Contemporânea apresenta a exposição do premiado “Alencar Loch – Pinturas recentes”, primeira mostra individual do artista em terras capixabas. A exposição abre nesta quinta (04) e é indicada para quem gosta de obras de arte fora do comum, pois Alencar explora pinturas manipuladas por gestos, cores fortes e sobreposições de materiais diversos como piche, esmalte, spray, lona e até madeira. A exposição de Alencar é a primeira exposição de 2021 da galeria e fica até 10 de março. Em função da pandemia e das restrições impostas, as visitas serão agendadas com antecedência.

FÉRIAS

A médica oncologista Virgínia Altoé Sessa curte férias em Santa Catarina. Fim de tarde na praia Jurerê Internacional Crédito: Divulgação

DIA MUNDIAL DO CÂNCER

Dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, data que tem objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença. O o professor da UVV, Elizardo Vasques, de 75 anos, venceu o câncer e atribui o sucesso ao diagnóstico precoce e estilo de vida saudável. “Muitos me perguntam porque tive câncer se levo uma vida tão saudável, mas o câncer não escolhe, o que muda é a forma como ele se instala e isso depende do estilo de vida”.

SUCESSO

A hairstylist Ana Paula Leite comemora os 10 mil seguidores no Instagram de seu espaço de beleza que fica na Praia do Canto Crédito: Divulgação

PREENCHIMENTO NELES

Realizado em clínicas e consultórios, o preenchimento labial, um procedimento estético minimamente invasivo, vem despertando muito interesse no público masculino no Espírito Santo. A procura pela técnica aumentou em mais de 50% nos consultórios capixabas, de acordo com o dermatologista, Eduardo Carnavale de Carvalho. Um relatório da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética mostrou que no ano passado os homens foram submetidos a mais de um milhão de tratamentos estéticos não cirúrgicos. “O procedimento é realizado no consultório e, após a aplicação de anestesia local, o ácido hialurônico é injetado. A substância pode ser aplicada no contorno do lábio para deixá-lo mais desenhado ou na região vermelha para dar mais volume. É importante que o procedimento seja feito em etapas e com cautela para que fique o mais perfeito possível”, disse Eduardo.

VIAGEM DE NEGÓCIOS

Kessya Costalonga e Karol Lenzi: em viagem a São Paulo para preparar coleção exclusiva para as capixabas que gostam de semijoias Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Renata Malenza parte para Cataratas do Iguaçu, no próximo dia 18, à trabalho.

Eliane Bianchi é a Rainha do Baile da Capa 2021, que será promovido por Marlon Vianna, no próximo dia 6 de março, no Le Buffet Master.

Nabih El Aouar e o neto Nabihzinho Crédito: Divulgação

Nasceu Nabihzinho, netinho de Nabih e Lilia El Aouar. Os papais Sumaya El Aouar e Niso Hoffmann comemoram a chegada do primeiro filho.