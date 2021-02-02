Capixabas conquistam o maior torneio de pesca do Brasil

Evandro Daher Carneiro, Phillype Cassaro, Julio Silbermann, Sergio Machado e Luiz Unelo: equipe campeã do Iate Clube do Espírito Santo Crédito: Divulgação

O Iate Clube do Espírito Santo escreveu história no The Billfish League (TBL), que é o maior torneio de pesca do Brasil. Entre as 5 primeiras colocações, 4 foram lanchas capixabas. Em uma disputa acirrada entre os dois primeiros lugares, a equipe Quebra Linha, do comandante Sergio Machado, com diferença de dois peixes, se consagrou campeã̃ do TBL 20/21, e se tornou a única equipe bicampeã do torneio. Em segundo lugar, a lancha Bicuda, do comandante Evandro Daher Carneiro e em terceiro lugar a equipe da lancha Makaira, que tem como comandante, Julio Silbermann. Encerrando a excelente participação das equipes capixabas, a lancha Bluemare, de Anibal Abreu, ficou em 5º lugar.

ANIVERSÁRIO

Thanandra Torres e Thiago Lacourt e os filhos José e Levi, que comemorou 2 anos Crédito: Tássila Costa

VACINA, UMA INJEÇÃO DE ESPERANÇA

Os chefs Juarez Campos e Bárbara Verzola são garotos- propaganda da campanha "Vacina - Uma Injeção de Esperança", promovida pelo Sindibares. A finalidade da campanha é transmitir a consumidores, donos e funcionários dos estabelecimentos a ideia que a vacina contra a Covid-19 é segura. Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares, afirma que a vacinação é essencial para o segmento, visto que representa o único meio de retorno à normalidade e que desde o início com os nossos protocolos o setor foi um de imensa importância no combate da crise sanitária e também na manutenção de inúmeros empregos e serviços.

FÉRIAS

Edison Santos e Abimar Mendes: depois de dias de sol e mar em Salvador, Bahia, eles voltam ao trabalho nesta terça-feira (02) Crédito: Divulgação

SONOLÊNCIA DURANTE O DIA

Você já ouviu falar em narcolepsia? Essa é uma doença neurológica que tem como principal sintoma a sonolência excessiva durante o dia. Segundo a especialista em Medicina do Sono Jéssica Polese, o que ocorre é o deslocamento do estágio REM do sono (o mais profundo) não somente durante o sono noturno, mas também durante a vigília. “Com isso vêm as manifestações clínicas do quadro: sonolência excessiva diurna, paralisia do sono, alucinações hipnagógicas (a sensação de sonhar acordado), cataplexia (perda do tônus muscular) e fragmentação do sono”.

INAUGURAÇÃO

Samira Dutra e Raquel Campos: nova loja de sapatos com conforto, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

UNIÃO ESTÁVEL NO LUGAR DO CASAMENTO

Uma pesquisa nos cartórios mostrou uma mudança no comportamento dos brasileiros. Para formalizar uma união, a maioria dos casais ainda prefere o casamento tradicional - registrado em cartório-, mas a preferência pela união estável - um registro mais flexível e econômico-, vem aumentando. Uma pesquisa feita pelos cartórios do Brasil mostra que é cada vez maior o número de pessoas que preferem a união estável ao registro tradicional. O levantamento foi feito de 2011 a 2015. Ao longo desses quatro anos, a união estável aumentou 57% em todo Brasil, enquanto os registros do casamento tradicional cresceram 10%.

Para a Diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais do Sinoreg-ES, Maria Celeste Pereira Pimentel, entre os motivos, está a praticidade. “O processo é mais simples e precisa apenas de um documento de identificação para fazer o registro, declarando perante o tabelião a relação existente. E o documento é formalizado na hora. Sem a necessidade de retorno ao cartório ou testemunhas”, ressalta. A escolha pela união estável mostra uma mudança no comportamento social que não está mais tão apegada ao ritual do casamento tradicional. “Essa prestação de contas para a sociedade que o casamento como ritual significava também enfraqueceu”, finaliza.

MÃE E FILHA

Patrícia e Victoria Castro: férias em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

TENDÊNCIAS DO TURISMO

Desde abril, os brasileiros abandonaram viagens com foco etnográfico - com foco na cultura e no local – e passaram a viajar com o objetivo de relaxar em outros lugares, em casas isoladas de multidões. O levantamento é das agências Somos e Novelo com o Airbnb e foi feita com base em análise de dados da ANAC, do Google Trends e do DER-SP. Para o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli, esse novo movimento turístico é importante para que o setor continue respirando. “O fundamental é que todos os representantes do setor estejam preparados para receber os turistas sem que haja riscos à saúde”.

FIM DE TARDE

Valdecir Nunes e Dani Mendes Crédito: Cloves Louzada

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