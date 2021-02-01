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Renata Rasseli

Artista do ES produz obra em homenagem aos mortos na pandemia

Regina Chulam exibe a pintura em carvão, pastel, sanguínea e acrílica sobre tela na exposição "Exercícios do olhar. Agaves", que será aberta no dia 25 de fevereiro, na Via Thorey

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra ÔBA ÔBA DO URUBU. E DAÍ? (REQUIEM), de Regina Chulam, em carvão, pastel, sanguínea e acrílica sobre tela
Obra da artista Regina Chulam Crédito: Divulgação
Isolada na região serrana do Estado, em Aracê, a artista Regina Chulam aproveitou o período crítico da pandemia do coronavírus para produzir novas obras. Uma de suas criações, o tríptico (pintura em 3 painéis) "ÔBA ÔBA DO URUBU. E DAÍ? (REQUIEM)", é uma homenagem aos que se foram nesta pandemia. 
A artista capixaba Regina Chulam
A artista capixaba Regina Chulam Crédito: Mônica Zorzanelli
A obra faz parte da exposição "Exercícios do olhar. Agaves", que abre o calendário da galeria de Gorete Thorey, no próximo dia 24 de fevereiro. A obra, em carvão, pastel, sanguínea e acrílica sobre tela, de 1.50 X 6.00 m, foi adquirida por um colecionador e a exposição será única do grande público apreciá-la.

FAMÍLIA

Mariana Lorenzon e as filhas Sofia e Vic
Mariana Lorenzon e as filhas Sofia e Vic Crédito: Camilla Baptistin

EXPERIÊNCIA CAPIXABA

Nem só da cafeicultura o Espírito Santo é reconhecido na agricultura. Outros produtos são destaques por aqui, como o abacaxi, sendo a cidade litorânea de Marataízes um dos maiores produtores e a laranja, tendo como destaque a cidade de Jerônimo Monteiro. Imagina unir as frutas ao café e criar um drinque especial? Esta é a proposta do Casa Graviola, que no mês de fevereiro vai lançar um drinque intitulado ‘Experiência Capixaba’. “O drinque será feito com abacaxi, laranja, café expresso, limão, açúcar demerara e um toque de hortelã”, conta uma das sócias da casa, Lorena Cota. “A refrescância das frutas com a densidade do café proporciona um sabor indescritível, vale a pena provar”, afirma Lorena. A exclusividade só será vendida no mês de fevereiro.

VERÃO 2021

Rafaela Leão e as filhas
Rafaela Leão e as filhas Isabela e Carol Crédito: Camilla Baptistin

PÓS-GRADUAÇÃO 

Ter um aumento de salário é o desejo de muito profissional no início de um novo ano na empresa. Mas como conseguir esse aumento? Segundo uma pesquisa da Catho Educação, os profissionais com pós-graduação ganham cerca de 50% a mais que trabalhadores que possuem apenas a graduação. É por isso que a oferta de cursos de pós-graduação segue em crescimento. Aqui no Espírito Santo, estão abertas as inscrições para sete cursos de pós-graduação e MBA ofertados pela FAESA Centro Universitário. Há vagas para Pós-Graduação em Data Science; MBA em Controladoria e Finanças; MBA em Gerenciamento de Projetos; MBA em Marketing Digital, Ux e E-commerce; MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com Ênfase em Liderança e Inovação; MBA em Gestão Empresarial; MBA em Qualidade e Produtividade. 

QUERIDAS DE RR

Claudia Serra e Fabiana Croce: tarde de Lua Cheia na Barra do Jucu
Claudia Serra e Fabiana Croce: tarde de Lua Cheia na Barra do Jucu Crédito: André Poubel

RR FLASHS

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, está recuperado da Covid-19. Fez o tratamento com a médica e irmã Stephanie Rizk e com a Dra. Ludhmila  Hajjar, em São Paulo. Saúde!
Mais queridos de RR curados da Covid-19: Teresa e Luiz Bedran. 
Alline Passamani e Rodrigo Abelha partiram com os filhos Rodriguinho e Martina para temporada na Pousada Anttunina, em Maragogi, Alagoas. 
Renata Vervloet partiu para Pipa, Rio Grande do Norte, para curtir dias de sol e mar. 
Gaby Faiçal começou as comemorações do seu aniversário neste sábado (30) com festa na Praia de Manguinhos, ao lado das melhores amigas. Parabéns!

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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