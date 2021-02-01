Artista do ES produz obra em homenagem aos mortos na pandemia

Obra da artista Regina Chulam Crédito: Divulgação

Isolada na região serrana do Estado, em Aracê, a artista Regina Chulam aproveitou o período crítico da pandemia do coronavírus para produzir novas obras. Uma de suas criações, o tríptico (pintura em 3 painéis) "ÔBA ÔBA DO URUBU. E DAÍ? (REQUIEM)", é uma homenagem aos que se foram nesta pandemia.

A artista capixaba Regina Chulam Crédito: Mônica Zorzanelli

A obra faz parte da exposição "Exercícios do olhar. Agaves", que abre o calendário da galeria de Gorete Thorey, no próximo dia 24 de fevereiro. A obra, em carvão, pastel, sanguínea e acrílica sobre tela, de 1.50 X 6.00 m, foi adquirida por um colecionador e a exposição será única do grande público apreciá-la.

FAMÍLIA

Mariana Lorenzon e as filhas Sofia e Vic Crédito: Camilla Baptistin

EXPERIÊNCIA CAPIXABA

Nem só da cafeicultura o Espírito Santo é reconhecido na agricultura. Outros produtos são destaques por aqui, como o abacaxi, sendo a cidade litorânea de Marataízes um dos maiores produtores e a laranja, tendo como destaque a cidade de Jerônimo Monteiro. Imagina unir as frutas ao café e criar um drinque especial? Esta é a proposta do Casa Graviola, que no mês de fevereiro vai lançar um drinque intitulado ‘Experiência Capixaba’. “O drinque será feito com abacaxi, laranja, café expresso, limão, açúcar demerara e um toque de hortelã”, conta uma das sócias da casa, Lorena Cota. “A refrescância das frutas com a densidade do café proporciona um sabor indescritível, vale a pena provar”, afirma Lorena. A exclusividade só será vendida no mês de fevereiro.

VERÃO 2021

Rafaela Leão e as filhas Isabela e Carol Crédito: Camilla Baptistin

PÓS-GRADUAÇÃO

Ter um aumento de salário é o desejo de muito profissional no início de um novo ano na empresa. Mas como conseguir esse aumento? Segundo uma pesquisa da Catho Educação, os profissionais com pós-graduação ganham cerca de 50% a mais que trabalhadores que possuem apenas a graduação. É por isso que a oferta de cursos de pós-graduação segue em crescimento. Aqui no Espírito Santo, estão abertas as inscrições para sete cursos de pós-graduação e MBA ofertados pela FAESA Centro Universitário. Há vagas para Pós-Graduação em Data Science; MBA em Controladoria e Finanças; MBA em Gerenciamento de Projetos; MBA em Marketing Digital, Ux e E-commerce; MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com Ênfase em Liderança e Inovação; MBA em Gestão Empresarial; MBA em Qualidade e Produtividade.

QUERIDAS DE RR

Claudia Serra e Fabiana Croce: tarde de Lua Cheia na Barra do Jucu Crédito: André Poubel

RR FLASHS

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, está recuperado da Covid-19. Fez o tratamento com a médica e irmã Stephanie Rizk e com a Dra. Ludhmila Hajjar, em São Paulo. Saúde!

Mais queridos de RR curados da Covid-19: Teresa e Luiz Bedran.

Alline Passamani e Rodrigo Abelha partiram com os filhos Rodriguinho e Martina para temporada na Pousada Anttunina, em Maragogi, Alagoas.

Renata Vervloet partiu para Pipa, Rio Grande do Norte, para curtir dias de sol e mar.