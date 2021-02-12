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Saúde pública

Covid-19: ES reserva 45 leitos de UTI para pacientes de outros Estados

De acordo com o governador Renato Casagrande, a iniciativa consiste em ofertar os leitos para as regiões que não têm como atender a todos os doentes graves por conta do novo coronavírus
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:23

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:23

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, já recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo reservou 45 leitos de UTI para atender outros Estados afetados pelo colapso da rede de saúde causado pela pandemia, principalmente os do Norte do Brasil. De acordo com o governador Renato Casagrande, que realizou um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (12), a iniciativa consiste em ofertar os leitos para as regiões que não têm como dar atendimento a todos os doentes graves por conta do novo coronavírus.
"Tomamos a decisão de sempre destinar aqui no Espírito Santo 45 leitos de UTI para atender aos outros Estados: Amazonas, Rondônia... Lá eles não têm leitos para salvar vidas. Estamos reservando, os leitos estão ofertados. Tenho certeza que se um dia a gente precisar, os Estados poderão nos atender"
Renato Casagrande - Governador do ES
O Espírito Santo já atendeu 36 pacientes vindos de Manaus, no Amazonas, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Catorze deles já receberam alta e retornaram para casa. Cinco morreram em decorrência de comorbidades e complicações da Covid-19 e os outros 17 seguem em tratamento. 
De avião, três pacientes de Rondônia chegaram na segunda-feira (8) e outros dois nesta terça-feira (09) ao Estado

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A primeira a chegar foi uma mulher, de 52 anos, que veio para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em solo capixaba. Segundo a Sesa, "o acolhimento a esses pacientes acontece em função da atual situação de grave crise sanitária naquele Estado, com registros de falta de leitos de UTI", registrou, em nota.
"Neste momento, dar as mãos mostrando o espírito solidário dos capixabas e mostrando que essa solidariedade só é possível pela nossa organização, é uma forma da gente colaborar com brasileiros que estão precisando de ajuda"
Renato Casagrande - Governador do ES

REVEJA O PRONUNCIAMENTO

Na ocasião, Casagrande divulgou o novo mapa de risco, pediu que os capixabas tenham responsabilidade e juízo no feriado de carnaval, falou sobre a destinação dos novos lotes de vacina que chegarão ao Espírito Santo, entre outros assuntos. Reveja abaixo.

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