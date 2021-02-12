Covid-19: ES reserva 45 leitos de UTI para pacientes de outros Estados

O Espírito Santo reservou 45 leitos de UTI para atender outros Estados afetados pelo colapso da rede de saúde causado pela pandemia, principalmente os do Norte do Brasil. De acordo com o governador Renato Casagrande, que realizou um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (12), a iniciativa consiste em ofertar os leitos para as regiões que não têm como dar atendimento a todos os doentes graves por conta do novo coronavírus.
"Tomamos a decisão de sempre destinar aqui no Espírito Santo 45 leitos de UTI para atender aos outros Estados: Amazonas, Rondônia... Lá eles não têm leitos para salvar vidas. Estamos reservando, os leitos estão ofertados. Tenho certeza que se um dia a gente precisar, os Estados poderão nos atender"
A primeira a chegar foi uma mulher, de 52 anos, que veio para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em solo capixaba. Segundo a Sesa, "o acolhimento a esses pacientes acontece em função da atual situação de grave crise sanitária naquele Estado, com registros de falta de leitos de UTI", registrou, em nota.
"Neste momento, dar as mãos mostrando o espírito solidário dos capixabas e mostrando que essa solidariedade só é possível pela nossa organização, é uma forma da gente colaborar com brasileiros que estão precisando de ajuda"
REVEJA O PRONUNCIAMENTO
Na ocasião, Casagrande divulgou o novo mapa de risco, pediu que os capixabas tenham responsabilidade e juízo no feriado de carnaval, falou sobre a destinação dos novos lotes de vacina que chegarão ao Espírito Santo, entre outros assuntos. Reveja abaixo.