Covid-19: ES reserva 45 leitos de UTI para pacientes de outros Estados

"Tomamos a decisão de sempre destinar aqui no Espírito Santo 45 leitos de UTI para atender aos outros Estados: Amazonas, Rondônia... Lá eles não têm leitos para salvar vidas. Estamos reservando, os leitos estão ofertados. Tenho certeza que se um dia a gente precisar, os Estados poderão nos atender"

A primeira a chegar foi uma mulher, de 52 anos, que veio para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em solo capixaba. Segundo a Sesa, "o acolhimento a esses pacientes acontece em função da atual situação de grave crise sanitária naquele Estado, com registros de falta de leitos de UTI", registrou, em nota.