Coronavírus: ES registra 6.115 mortes e passa dos 309 mil casos

Mais 22 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (12), totalizando 6.115 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.436 novos casos, chegando a 309.399 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.710. Em seguida, aparecem Serra (38.907), Vitória (33.692) e Cariacica (24.603).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.085 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.592.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 291.870. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 929 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.