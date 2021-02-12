Coronavírus: ES registra 6.115 mortes e passa dos 309 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil

Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.085 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.592.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 291.870. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 929 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.