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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.115 mortes e passa dos 309 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 22 mortes e  1.436 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:58

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Mais 22 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (12), totalizando 6.115 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.436 novos casos, chegando a 309.399 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.710. Em seguida, aparecem Serra (38.907), Vitória (33.692) e Cariacica (24.603).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.085 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.592.
A quantidade de curados em todo o Estado  chegou a 291.870. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 929 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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