Serra abre agendamento para vacinação da Covid-19 neste sábado

A vacinação acontecerá das 8h às 15h, em três unidades regionais de saúde: Feu Rosa, Novo Horizonte e Serra-Sede. "Queremos dar a oportunidade para as pessoas que têm alguma dificuldade ou não conseguem ir aos serviços durante a semana (de segunda a sexta-feira)", explicou a secretária municipal de saúde, Sheila Cruz.
No momento da aplicação, os idosos precisam levar a carteira de identidade ou o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os profissionais de saúde têm de levar um dos seguintes itens: crachá, contra-cheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou carteira do conselho de classe.
VEJA COMO AGENDAR
Para fazer o agendamento on-line basta acessar o site da Prefeitura da Serra e clicar na opção "Agendamento de Vacinação", disponível no menu "Acesso rápido", no lado direito da tela (versão desktop). Em seguida, uma nova janela vai ser aberta, com todo o passo a passo do processo.
São cinco etapas: identificação do cidadão, seleção da unidade, seleção da agenda, seleção do horário e confirmação de agendamento. O sistema exige apenas alguns dados pessoais básicos, incluindo telefone e e-mail. No final, o usuário atesta a veracidade do conteúdo e pronto: é só comparecer no local e horário agendados, apresentar a documentação exigida e se vacinar.