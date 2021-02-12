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573 doses

Serra abre agendamento para vacinação da Covid-19 neste sábado

Vacinação acontecerá em três postos para profissionais da saúde e idosos com mais de 90 anos; veja como agendar a aplicação
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 fev 2021 às 15:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 15:28

Vacina de Oxford
Neste sábado (13), em especial, o município da Serra terá horários para vacinação, das 8h às 15h Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais de 500 pessoas que moram na Serra vão poder se vacinar neste sábado (13) contra a Covid-19. O município já abriu o agendamento on-line, que é destinado, por enquanto, apenas para profissionais da saúde e idosos com mais de 90 anos. Ao todo, devem ser aplicadas 573 doses do imunizante.
A vacinação acontecerá das 8h às 15h, em três unidades regionais de saúde: Feu Rosa, Novo Horizonte e Serra-Sede. "Queremos dar a oportunidade para as pessoas que têm alguma dificuldade ou não conseguem ir aos serviços durante a semana (de segunda a sexta-feira)", explicou a secretária municipal de saúde, Sheila Cruz.
No momento da aplicação, os idosos precisam levar a carteira de identidade ou o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os profissionais de saúde têm de levar um dos seguintes itens: crachá, contra-cheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou carteira do conselho de classe. 

VEJA COMO AGENDAR

Para fazer o agendamento on-line basta acessar o site da Prefeitura da Serra e clicar na opção "Agendamento de Vacinação", disponível no menu "Acesso rápido", no lado direito da tela (versão desktop). Em seguida, uma nova janela vai ser aberta, com todo o passo a passo do processo.
São cinco etapas: identificação do cidadão, seleção da unidade, seleção da agenda, seleção do horário e confirmação de agendamento. O sistema exige apenas alguns dados pessoais básicos, incluindo telefone e e-mail. No final, o usuário atesta a veracidade do conteúdo e pronto: é só comparecer no local e horário agendados, apresentar a documentação exigida e se vacinar.

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