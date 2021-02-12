Serra abre agendamento para vacinação da Covid-19 neste sábado

A vacinação acontecerá das 8h às 15h, em três unidades regionais de saúde: Feu Rosa, Novo Horizonte e Serra-Sede. "Queremos dar a oportunidade para as pessoas que têm alguma dificuldade ou não conseguem ir aos serviços durante a semana (de segunda a sexta-feira)", explicou a secretária municipal de saúde, Sheila Cruz.

São cinco etapas: identificação do cidadão, seleção da unidade, seleção da agenda, seleção do horário e confirmação de agendamento. O sistema exige apenas alguns dados pessoais básicos, incluindo telefone e e-mail. No final, o usuário atesta a veracidade do conteúdo e pronto: é só comparecer no local e horário agendados, apresentar a documentação exigida e se vacinar.