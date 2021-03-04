Papo de Colunista: Secretário da Saúde fala sobre os desafios da pandemia no ES

O Papo de Colunista entrevistou nesta quinta-feira (4), ao vivo, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, sobre os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e as medidas necessárias para redução do risco de contágio e dos índices de infecções e mortes. A conversa foi transmitida na página de A Gazeta no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponível em podcast. Aperte o play acima e ouça.
Nesta semana, estamos vivendo uma das piores semanas, se não a pior, desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil, entre fevereiro e março do ano passado. Só nesta quarta-feira (3), foram registradas mais de 1,8 mil mortes por Covid-19 no Brasil inteiro, novo recorde em um intervalo de 24 horas (e 3º recorde diário nos últimos sete dias). Nesse contexto, Nésio Fernandes explicou o cenário atual, erros e acertos das autoridades competentes, as soluções defendidas por ele e o que podemos esperar daqui para a frente. Reveja a livecast no vídeo abaixo.