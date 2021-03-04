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Papo #46

Papo de Colunista: Secretário da Saúde fala sobre os desafios da pandemia no ES

Nésio Fernandes foi entrevistado pelos nossos colunistas nesta quinta-feira (4). A conversa foi transmitida no Facebook e no YouTube de A Gazeta. Reveja!

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:02

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:02
Papo de Colunista entrevistou nesta quinta-feira (4), ao vivo, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, sobre os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e as medidas necessárias para redução do risco de contágio e dos índices de infecções e mortes. A conversa foi transmitida na página de A Gazeta no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponível em podcast. Aperte o play acima e ouça
Papo de Colunista: Secretário da Saúde fala sobre os desafios da pandemia no ES
Papo de Colunista: Secretário da Saúde fala sobre os desafios da pandemia no ES Crédito: Reprodução TV Gazeta/Arte Editoria Visual
Nesta semana, estamos vivendo uma das piores semanas, se não a pior, desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil, entre fevereiro e março do ano passado. Só nesta quarta-feira (3), foram registradas mais de 1,8 mil mortes por Covid-19 no Brasil inteiro, novo recorde em um intervalo de 24 horas (e 3º recorde diário nos últimos sete dias). Nesse contexto, Nésio Fernandes explicou o cenário atual, erros e acertos das autoridades competentes, as soluções defendidas por ele e o que podemos esperar daqui para a frente.  Reveja a livecast no vídeo abaixo.

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