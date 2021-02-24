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Podcast #45

Papo de Colunista: Como proteger o seu dinheiro das turbulências do mercado

No Papo de Colunista desta semana, os colunistas de A Gazeta recebeu a especialista Neyla Tardin para uma conversa sobre as instabilidades recentes do mercado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:24

Publicado em 

24 fev 2021 às 12:24
No Papo de Colunista desta semana, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Vitor Vogas e Rafael Braz colocaram em pauta a instabilidade do mercado financeiro provocada pelas falas e decisões do presidente Bolsonaro. O programa foi transmitido em live no Facebook e no YouTube de A Gazeta. O Papo de Colunista também já está disponível em podcast nas plataformas de áudio.
Para ajudar os colunistas e os espectadores a entenderem o tema, o Papo convidou a especialista Neyla Tardin, doutora em Contabilidade e Administração pela Fucape Business School, com ênfase em precificação de ativos, contratos de incentivos, otimização de custos e análise e avaliação de empresas.
Papo de Colunista: Como proteger o seu dinheiro das turbulências do mercado
Papo de Colunista: Como proteger o seu dinheiro das turbulências do mercado Crédito: pexels
Neyla tem experiência profissional em consultoria de empresas e pesquisas acadêmicas sobre estrutura de capital, risco e regulação bancária, previsões de analistas de investimentos, adequação a novos padrões contábeis, precificação de ativos via métodos estáticos e flexíveis em árvores binomiais, investimentos em derivativos. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Finanças da Fucape e também coordena os cursos de graduação da instituição.
A ideia do Papo de Colunista desta semana também é dar dicas tanto para quem já tem algum dinheiro investido em ações como as da Petrobras, que sofreram grande queda nos últimos dias, quanto para quem quer aproveitar o momento e começar a investir. É um bom momento para vender ações? E para comprar as que estão em queda?
Reveja a transmissão ao vivo do Papo de Colunista no vídeo abaixo.

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