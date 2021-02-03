Papo de Colunista: jogo de poder e o reinado de Erick Musso na Assembleia

O deputado vai conduzir a Casa pelos próximos dois anos. O presidente comanda a estrutura administrativa da Assembleia e define os projetos a serem colocados em pauta para votação. Esta é a terceira vez que o deputado é eleito para a presidência da Assembleia. Sua chapa teve 28 dos 30 votos. Apenas Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB) votaram contra.