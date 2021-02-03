Papo de Colunista: jogo de poder e o reinado de Erick Musso na Assembleia

Nesta quarta-feira (3), o Papo de Colunista analisou a reeleição de Erick Musso para seu terceiro biênio à frente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No papo, transmitido ao vivo pelo Facebook e no YouTube de A Gazeta, os colunistas Vitor Vogas, Leonel Ximenes, Beatriz Seixas e Rafael Braz falaram sobre a eleição de chapa única e também da importância do cargo - como, afinal, a vida do capixaba pode ser influenciada por quem comanda a Casa?
O deputado vai conduzir a Casa pelos próximos dois anos. O presidente comanda a estrutura administrativa da Assembleia e define os projetos a serem colocados em pauta para votação. Esta é a terceira vez que o deputado é eleito para a presidência da Assembleia. Sua chapa teve 28 dos 30 votos. Apenas Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB) votaram contra.
Após a transmissão do Papo de Colunista, o vídeo ficará disponível no Facebook e no YouTube de A Gazeta. Você também pode rever a livecast no vídeo abaixo. O programa também foi transformado em podcast que já pode ser conferido nas principais plataformas de áudio.