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Podcast #42

Papo de Colunista: jogo de poder e o reinado de Erick Musso na Assembleia

Papo de Colunista desta semana fala sobre o recém-reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Erick Musso

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:12

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:12

Nesta quarta-feira (3), o Papo de Colunista analisou a reeleição de Erick Musso para seu terceiro biênio à frente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No papo, transmitido ao vivo pelo Facebook e no YouTube de A Gazeta, os colunistas Vitor Vogas, Leonel Ximenes, Beatriz Seixas e Rafael Braz falaram sobre a eleição de chapa única e também da importância do cargo - como, afinal, a vida do capixaba pode ser influenciada por quem comanda a Casa? 
Papo de Colunista: jogo de poder e o reinado de Erick Musso na Assembleia
Papo de Colunista: jogo de poder e o reinado de Erick Musso na Assembleia Crédito: Fernando Madeira/Arte A Gazeta
O deputado vai conduzir a Casa pelos próximos dois anos. O presidente comanda a estrutura administrativa da Assembleia e define os projetos a serem colocados em pauta para votação. Esta é a terceira vez que o deputado é eleito para a presidência da Assembleia. Sua chapa teve 28 dos 30 votos. Apenas Iriny Lopes (PT) e Sergio Majeski (PSB) votaram contra.
Após a transmissão do Papo de Colunista, o vídeo ficará disponível no Facebook e no YouTube de A Gazeta. Você também pode rever a livecast no vídeo abaixo. O programa também foi transformado em podcast que já pode ser conferido nas principais plataformas de áudio.  

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