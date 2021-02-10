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Podcast #43

Papo de Colunista debate corrida armamentista no ES

Colunistas entrevistaram o advogado e professor de Direito Henrique Herkenhoff sobre a explosão do número de pedidos de registros de armas de fogo no Estado

Publicado em 

10 fev 2021 às 11:15

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:15

No Papo de Colunista desta quarta-feira (10), nossos colunistas entrevistaram o advogado, professor e ex-secretário estadual de Segurança Pública Henrique Herkenhoff sobre um tema bastante sensível: o boom do número de pedidos de registros de armas de fogo no Estado. A live foi transmitida no site de A Gazeta, em nossa página no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponível também em podcast
De 2019 para 2020, de acordo com dados da Polícia Federal apurados pelo colunista Leonel Ximenes, o número de novas armas de fogo registradas no Espírito Santo quadruplicou: saltou de 1.496 em 2019 para 6.042 no ano passado. 
Com a ajuda do professor Herkenhoff, os colunistas analisaram as possíveis causas desse aumento na procura por armas de fogo legalizadas, as relações desse fenômeno com a violência urbana, o quanto essa maior quantidade de armas registradas pode inibir ou até aumentar os índices de violência e, particularmente, de homicídios no Espírito Santo.
Papo de Colunista: corrida armamentista no ES
Papo de Colunista: corrida armamentista no ES Crédito: @jannoon028/Freepik e Rawpixel/Arte A Gazeta
Eles avaliaram, ainda, os resultados do Estatuto do Desarmamento (implementado em 2003), o discurso do presidente Jair Bolsonaro em prol do "armamento da população civil" e os argumentos usados tanto por grupos armamentistas como por aqueles contrários à flexibilização nas regras de acesso de cidadãos comuns a armas de fogo. 
Henrique Herkenhoff é advogado criminalista, professor do curso de Mestrado em Segurança Pública da UVV e articulista de A Gazeta. Publica seus artigos aos domingos, com análises  sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Também é ex-desembargador federal, ex-procurador da República e foi secretário estadual de Segurança durante parte do primeiro governo de Renato Casagrande (2011-2014).  
Reveja a live no vídeo abaixo.

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