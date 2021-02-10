Papo de Colunista debate corrida armamentista no ES

No Papo de Colunista desta quarta-feira (10), nossos colunistas entrevistaram o advogado, professor e ex-secretário estadual de Segurança Pública Henrique Herkenhoff sobre um tema bastante sensível: o boom do número de pedidos de registros de armas de fogo no Estado. A live foi transmitida no site de A Gazeta, em nossa página no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponível também em podcast.
De 2019 para 2020, de acordo com dados da Polícia Federal apurados pelo colunista Leonel Ximenes, o número de novas armas de fogo registradas no Espírito Santo quadruplicou: saltou de 1.496 em 2019 para 6.042 no ano passado.
Com a ajuda do professor Herkenhoff, os colunistas analisaram as possíveis causas desse aumento na procura por armas de fogo legalizadas, as relações desse fenômeno com a violência urbana, o quanto essa maior quantidade de armas registradas pode inibir ou até aumentar os índices de violência e, particularmente, de homicídios no Espírito Santo.
Eles avaliaram, ainda, os resultados do Estatuto do Desarmamento (implementado em 2003), o discurso do presidente Jair Bolsonaro em prol do "armamento da população civil" e os argumentos usados tanto por grupos armamentistas como por aqueles contrários à flexibilização nas regras de acesso de cidadãos comuns a armas de fogo.
Henrique Herkenhoff é advogado criminalista, professor do curso de Mestrado em Segurança Pública da UVV e articulista de A Gazeta. Publica seus artigos aos domingos, com análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Também é ex-desembargador federal, ex-procurador da República e foi secretário estadual de Segurança durante parte do primeiro governo de Renato Casagrande (2011-2014).
Reveja a live no vídeo abaixo.