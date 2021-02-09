Registro de armas novas para cidadão comum cresce 304% no ES

Vacinas contra a Covid-19
estão faltando, mas armas de fogo em posse de cidadãos comuns estão sobrando no Brasil e no Espírito Santo. Aos números: segundo dados da Polícia Federal
, houve crescimento de incríveis 304% no número de armas novas registradas entre 2019 e 2020 no ES. Eram 1.496 e passaram para 6.042 registros no ano passado.
Especialistas atribuem esse crescimento ao decreto do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) autorizando a compra de até quatro armas de fogo por pessoa. O assunto preocupa tanto as autoridades de Segurança que foi um dos temas abordados na reunião mensal do Estado Presente, realizada de forma virtual nesta segunda-feira (8), com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
O mesmo decreto presidencial permite que sejam adquiridas até 5 mil munições anuais por arma de uso permitido e mil para cada arma de uso restrito. Segundo cálculos das autoridades da Segurança Pública, isso significa que duas pessoas poderão ter em seu poder até 40 mil munições/ano.
Tanta arma em circulação pode ser a explicação para o crescimento exponencial no número de apreensões no Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp)
, em 2019 foram apreendidas 3.334 armas no Espírito Santo ante 3.891 no ano passado - um crescimento de 16,7%.
O ritmo de apreensões não parou de subir em 2021. Em janeiro, segundo a Sesp, foram retiradas de circulação 327 armas; no mesmo período de 2020, foram 259. Uma média de quase 11 armas apreendidas por dia. O crescimento no mês passado foi de 26,25%.