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Leonel Ximenes

Registro de armas novas para cidadão comum cresce 304% no ES

Em janeiro último, 11 armas, em média, foram apreendidas pela Segurança Pública no Estado

Públicado em 

09 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Polícia Militar apreendeu armas, munições e drogas durante a Operação Sentinela em todo o Estado
Armas, munições e drogas apreendidas pela PM durante a Operação Sentinela em todo o Estado Crédito: Divulgação/PMES
Vacinas contra a Covid-19 estão faltando, mas armas de fogo em posse de cidadãos comuns estão sobrando no Brasil e no Espírito Santo. Aos números: segundo dados da Polícia Federal, houve crescimento de incríveis 304% no número de armas novas registradas entre 2019 e 2020 no ES. Eram 1.496 e passaram para 6.042 registros no ano passado.
Especialistas atribuem esse crescimento ao decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizando a compra de até quatro armas de fogo por pessoa. O assunto preocupa tanto as autoridades de Segurança que foi um dos temas abordados na reunião mensal do Estado Presente, realizada de forma virtual nesta segunda-feira (8), com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).

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O mesmo decreto presidencial permite que sejam adquiridas até 5 mil munições anuais por arma de uso permitido e mil para cada arma de uso restrito. Segundo cálculos das autoridades da Segurança Pública, isso significa que duas pessoas poderão ter em seu poder até 40 mil munições/ano.
Tanta arma em circulação pode ser a explicação para o crescimento exponencial no número de apreensões no Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), em 2019 foram apreendidas 3.334 armas no Espírito Santo ante 3.891 no ano passado - um crescimento de 16,7%.
O ritmo de apreensões não parou de subir em 2021. Em janeiro, segundo a Sesp, foram retiradas de circulação 327 armas; no mesmo período de 2020, foram 259. Uma média de quase 11 armas apreendidas por dia. O crescimento no mês passado foi de 26,25%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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