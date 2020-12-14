800 pessoas são assassinadas por armas de fogo no Estado em 2020

Oitocentas pessoas foram assassinadas vítimas de armas de fogo no Espírito Santo
, no período compreendido entre janeiro e novembro deste ano. Isso equivale a 78,58% dos 1.018 homicídios ocorridos em todo o Estado no período, segundo o Observatório da Segurança Cidadã.
Essa análise fica mais densa quando analisados os quatro maiores municípios da Grande Vitória. Em Cariacica
, os assassinatos com revólveres e outros tipos de armamento de fogo representaram 89,69% dos casos (148 dos 165), enquanto em Vila Velha o indicador foi de 85,21% (121 de 142); Vitória teve 83,6% (51 de 61) e a Serra, 80% (120 de 150).
Ainda sobre violência e uso de armas de fogo, cresceu em 42% o número de latrocínios (roubo seguido de morte), passando de 25, em 2019, para 34, em 2020, considerando o período de janeiro a novembro de ambos os anos.
A cidade que lidera os latrocínios é a Serra, com 11, seguida por Vila Velha (4), Conceição da Barra (3) e Cariacica e Pedro Canário, ambas com duas ocorrências do gênero.