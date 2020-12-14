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Leonel Ximenes

800 pessoas são assassinadas por armas de fogo no Estado em 2020

Esse índice equivale a quase 80% dos 1.018 homicídios ocorridos no Estado entre janeiro e novembro

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cariacica lidera ocorrências de homicídios com revólveres e outras armas de fogo
Cariacica lidera ocorrências de homicídios com revólveres e outras armas de fogo Crédito: Agência Brasil
Oitocentas pessoas foram assassinadas vítimas de armas de fogo no Espírito Santo, no período compreendido entre janeiro e novembro deste ano. Isso equivale a 78,58% dos 1.018 homicídios ocorridos em todo o Estado no período, segundo o Observatório da Segurança Cidadã.
Essa análise fica mais densa quando analisados os quatro maiores municípios da Grande Vitória. Em Cariacica, os assassinatos com revólveres e outros tipos de armamento de fogo representaram 89,69% dos casos (148 dos 165), enquanto em Vila Velha o indicador foi de 85,21% (121 de 142); Vitória teve 83,6% (51 de 61) e a Serra, 80% (120 de 150).

CRESCE NÚMERO DE LATROCÍNIOS

Ainda sobre violência e uso de armas de fogo, cresceu em 42% o número de latrocínios (roubo seguido de morte), passando de 25, em 2019, para 34, em 2020, considerando o período de janeiro a novembro de ambos os anos.
A cidade que lidera os latrocínios é a Serra, com 11, seguida por Vila Velha (4), Conceição da Barra (3) e Cariacica e Pedro Canário, ambas com duas ocorrências do gênero.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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