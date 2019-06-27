Mais de quatro mil armas de fogo serão destruídas no Espírito Santo

Os armamentos consistem em revólveres, pistolas, submetralhadoras, espingardas, rifles e armas caseiras, os quais fizeram parte de inquéritos arquivados e já não mais interessam ao andamento do processo judicial Crédito: Gazeta Online | Arquivo

Os armamentos consistem em revólveres, pistolas, submetralhadoras, espingardas, rifles e armas caseiras, os quais fizeram parte de inquéritos arquivados e já não mais interessam ao andamento do processo judicial. As armas foram recebidas do Poder Judiciário, da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal e das Delegacias de Polícia Civil

De acordo com a Sesp, essa é a última fase do procedimento que teve início com a apreensão das armas pelos órgãos de segurança. Os armamentos são então encaminhados ao Exército Brasileiro depois de encerrada a investigação e quando as armas não possuem mais importância para esclarecimento jurídico.

Toda a atividade de recebimento e destruição das armas encontra amparo legal no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003), que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, além de estabelecer outras providências e na Resolução 134 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que versa sobre as armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário.

ESTADO PRESENTE

O evento representa um dos preceitos do programa Estado Presente, que é a retirada de armas de fogo ilegais, e utilizadas para finalidades de crimes, de circulação. Somente neste ano, de janeiro a maio, 1.286 armamentos foram apreendidos pelas forças de segurança no Espírito Santo. Uma média de mais de oito armamentos por dia foram então retirados de circulação. Destaca-se que quase 80% dos homicídios no Estado são cometidos com armas de fogo.

Dados das apreensões deste ano no Estado:

- Somente no mês de maio foram apreendidas 309 armas de fogo (mês com maior número registrado);

- 49% das apreensões ocorreram na Região Metropolitana da Grande Vitória;

- O tipo de arma mais apreendido são os revólveres (42%), seguidos de Pistolas (23%) e Espingardas (16%);

- Merece atenção as apreensões de simulacros e armas de fabricação caseira. Os simulacros representam 13% das apreensões e as armas caseiras 11%;