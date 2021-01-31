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Povo armado

Número de civis armados ultrapassa 1 milhão no Brasil, diz jornal O Globo

A facilitação do acesso ãs armas pelo cidadão comum  era uma dos alicerces da campanha do atual presidente em 2018
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2021 às 12:42

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 12:42

Em dezembro, o presidente anunciou que o governo decidiu zerar a tarifa de importação sobre armas de fogo
Em dezembro, o presidente anunciou que o governo decidiu zerar a tarifa de importação sobre armas de fogo Crédito: Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress
Dois anos depois do primeiro decreto do presidente Jair Bolsonaro rumo à expansão do armamento da população, o país tem 1,151 milhão de armas legais nas mãos de cidadãos - 65% mais do que o acervo ativo de dezembro de 2018, que era de 697 mil.
Os dados são inéditos e foram obtidos pelo jornal O Globo via Lei de Acesso à Informação junto ao Exército e à Polícia Federal (PF), em uma parceria com os Institutos Igarapé e Sou da Paz.
O aumento mais expressivo, de 72%, se deu no registro da Polícia Federal, que contempla as licenças para pessoas físicas. O número passou de 346 mil armas de fogo, em 2018, para 595 mil, no fim de 2020.
Nos casos de armamentos registrados pelo Exército, que atendem aos Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), a elevação, no mesmo período, foi de 58%: passou de 351 mil para 556 mil. Tanto em um quanto no outro órgão, o salto não é explicado apenas pelas novas armas de fogo, mas também por registros expirados que foram renovados.

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