Número de civis armados ultrapassa 1 milhão no Brasil, diz jornal O Globo

Em dezembro, o presidente anunciou que o governo decidiu zerar a tarifa de importação sobre armas de fogo

Os dados são inéditos e foram obtidos pelo jornal O Globo via Lei de Acesso à Informação junto ao Exército e à Polícia Federal (PF), em uma parceria com os Institutos Igarapé e Sou da Paz.

O aumento mais expressivo, de 72%, se deu no registro da Polícia Federal, que contempla as licenças para pessoas físicas. O número passou de 346 mil armas de fogo, em 2018, para 595 mil, no fim de 2020.