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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.499 mortes e passa dos 331 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 23 mortes e 1.686 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:53
Mais 23 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (04), totalizando 6.499 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.686 novos casos, chegando a 331.328 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.692. Serra aparece em segundo, com 41.569 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.475) e Cariacica (25.917). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.560 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.805), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (04), mais de 991 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 312.825, sendo 1.410 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 136.627 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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