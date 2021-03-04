Coronavírus: ES registra 6.499 mortes e passa dos 331 mil casos

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.686 novos casos, chegando a 331.328 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.692. Serra aparece em segundo, com 41.569 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.475) e Cariacica (25.917).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.560 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.805), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (04), mais de 991 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 312.825, sendo 1.410 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.