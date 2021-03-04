Conheça a Pfizer e a Janssen, novas vacinas que devem chegar ao Brasil

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três Crédito: Reuters/Folhapress

O Ministério da Saúde publicou, na quarta-feira (3), em edição extra do Diário Oficial da União, avisos de dispensa de licitação que sinaliza a intenção de compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, e de 38 milhões da vacina da Janssen, produzida pela divisão farmacêutica Johnson e Johnson. Os documentos preveem a entrega dos imunizantes até dia 31 de dezembro de 2021.

Segundo a pasta, as doses da Pfizer começam chegar ao Brasil no segundo trimestre de 2021, mas não houve detalhamento do cronograma. Com a Janssen, o cronograma proposto prevê a disponibilidade de 16,9 milhões de doses entre julho e setembro e 21,1 milhões de doses entre outubro e dezembro de 2021.

A pediatra e infectologista Ana Paula Burian destaca que a intenção do Brasil em comprar novas vacinas é fundamental para o controle da pandemia neste momento em que a doença avança em número de diagnósticos e óbitos diários. “Temos que tomar vacinas de forma mais rápida do que a disseminação do vírus, que agora já ocorre de forma mais acelerada devido à presença das variantes”, explica.

Burian explica ainda que quanto mais vacinas, melhor. “Não se trata de escolher vacinas. Trata-se de vacinar. Todas elas passaram por testes, fases de aprovação e, agora, apresentam eficácia comprovada. Elas podem, sim, ter reações adversas, mas que são administradas com orientação médica e não maiores do que o risco de óbito por Covid-19”, destaca.

O infectologista Lauro Ferreira Pinto também salienta a importância de adquirir mais vacinas. “Precisamos que a vacinação seja massiva, o que não está acontecendo. Apenas com uma estratégia de mais pessoas vacinadas, combinada com o uso de máscara, distanciamento social e permanência de hábitos de higienização, vamos passar por isso”, explica.

TECNOLOGIA INOVADORA

No caso da vacinação da Pfizer, o infectologista explica que ela tem uma tecnologia inovadora, que é o RNA Mensageiro. “Essa tecnologia consegue produzir uma quantidade enorme de anticorpos, e estudos indicam que a sua resposta é mais robusta e intensa do que as demais vacinas aprovadas no momento. Também existe a expectativa de que ela seja mais eficiente diante das novas variantes, que já estão em diversas partes do mundo”, explica.

VACINA PFIZER

Fabricante: Pfizer e BioNTech

Pfizer e BioNTech Eficácia : 95%



: 95% Dose: 2 doses. 21 dias de intervalo entre as aplicações



2 doses. 21 dias de intervalo entre as aplicações Armazenamento: em freezer apenas entre -25°C e -15°C

em freezer apenas entre -25°C e -15°C Aprovada para uso: Bahrein, Brasil , Nova Zelândia , Arábia Saudita , Suíça



Bahrein, Brasil , Nova Zelândia , Arábia Saudita , Suíça Em uso de emergência: Argentina , Austrália , Canadá , Chile , Colômbia, Costa Rica , Equador, União Europeia , Hong Kong , Islândia , Iraque, Israel , Japão , Jordânia , Kuwait , Líbano, Malásia, México , Moldávia, Mongólia , Noruega , Omã, Panamá, Peru , Filipinas, Catar, Sérvia, Cingapura, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos



Em 9 de novembro de 2020, a Pfizer anunicou que a vacina contra o coronavírus tinha uma taxa de eficácia de 95%, superando em muito as expectativas. Pouco mais de um mês, em 11 de dezembro, os Estados Unidos autorizou o uso emergencial do imunizante. Atualmente, a previsão das fabricantes é produzir 2 bilhões de doses em todo o mundo até o final de 2021.

VACINA JANSSEN

Fabricante: Jhonson e Jhonson

Jhonson e Jhonson Eficácia: 72% nos Estados Unidos, 64% na África do Sul, 61% na América Latina



72% nos Estados Unidos, 64% na África do Sul, 61% na América Latina Dose: 1 dose



1 dose Armazenamento: até dois anos congelados a –20°C, e por até três meses refrigerado entre -2°C e –8°C



até dois anos congelados a –20°C, e por até três meses refrigerado entre -2°C e –8°C Aprovada para uso: Brasil



Brasil Em uso de emergência: Bahrein e Estados Unidos



O trabalho que levou a esta vacina começou há uma década, quando pesquisadores desenvolveram um método para fazer vacinas a partir de um vírus chamado Adenovírus 26. É o mesmo método de produção de vacinas contra o ebola, por exemplo. O anúncio da eficácia da vacina foi anunciado em janeiro deste ano, tornando-se a primeira o primeiro imunizante seguro e eficaz com apenas uma dose.