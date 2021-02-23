Vacina contra Covid da Pfizer é a 1ª a ter registro definitivo no Brasil

Vacina da Pfizer é a primeira a ter registro definitivo no Brasil Crédito: Reuters/Folhapress

A vacina contra a Covid-19 da Pfizer é o primeiro imunizante a obter o registro definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. A aprovação foi informada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres. Apesar de conseguir o registro no país, a vacina ainda não está disponível para os brasileiros.

As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são a de Oxford e a CoronaVac, mas ambas têm autorização de uso emergencial, e não o registro definitivo.

VEJA ÍNTEGRA DA NOTA DA ANVISA

"Como Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de dezessete dias, a Gerência Geral de Medicamentos, da Segunda Diretoria, concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid 19, para uso amplo, nas Américas.

O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro.

Esperamos que outras vacinas estejam em breve, sendo avaliadas e aprovadas.

Esse é o nosso compromisso." Diretor-presidente Antonio Barra Torres