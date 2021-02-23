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Pela Anvisa

Vacina contra Covid da Pfizer é a 1ª a ter registro definitivo no Brasil

Apesar de conseguir o registro no país, a vacina ainda não está disponível para os brasileiros

Publicado em 

23 fev 2021 às 09:56

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 09:56

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Vacina da Pfizer é a primeira a ter registro definitivo no Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
A vacina contra a Covid-19 da Pfizer é o primeiro imunizante a obter o registro definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. A aprovação foi informada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres. Apesar de conseguir o registro no país, a vacina ainda não está disponível para os brasileiros.
As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são a de Oxford e a CoronaVac, mas ambas têm autorização de uso emergencial, e não o registro definitivo.

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"Como Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de dezessete dias, a Gerência Geral de Medicamentos, da Segunda Diretoria, concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid 19, para uso amplo, nas Américas.
O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro.
Esperamos que outras vacinas estejam em breve, sendo avaliadas e aprovadas.
Esse é o nosso compromisso." Diretor-presidente Antonio Barra Torres
Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana da Saúde OPAS), a Anvisa é a primeira a conceder o registro de uma vacina Covid-19, com 7 (sete) locais de fabricação certificados, refletindo a dedicação, planejamento e compromisso da Agência com o combate a pandemia. O registro abre caminho para a introdução no mercado de uma vacina com todas as salvaguardas, controles e obrigações resultantes dessa concessão. Diretora Meiruze Freitas.

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