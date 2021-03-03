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Domingos Martins

Gestores de Saúde do ES se reúnem para discutir desafios da pandemia

Seminários, que acontecem até quinta-feira (04), têm a expectativa de reunir representantes da saúde de todos os municípios capixabas

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:57

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

03 mar 2021 às 18:57
Governador Renato Casagrande durante o Seminário de Acolhimento dos Gestores Municipais de Saúde
Governador Renato Casagrande participou do evento em Domingos Martins Crédito: Helio Filho
Com o objetivo de proporcionar aos novos gestores municipais da saúde a experiência de compreender o atual cenário do Sistema Único de Saúde (SUS), começou nesta quarta-feira (03) o Seminário de Acolhimento dos Gestores Municipais de Saúde, promovido pelo Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosemes) com apoio do Governo do Estado. 
A abertura do evento, realizado no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, que destacou a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo neste momento de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

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“A pandemia está mostrando o quão fundamental é o SUS. O fortalecimento do Sistema Único de Saúde é importante para que possamos dar o direito a todos de terem um atendimento digno e eficiente. Importante que cada município fortaleça o SUS, a atenção primária, para que possamos ter o primeiro atendimento resolutivo. Neste momento que vivemos, percebemos a importância de uma boa gestão da saúde e uma interação entre os níveis de governo”, afirmou o governador.
A abertura também contou com a presença da presidente do Cosemes e secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Cristina Vieira Lisboa; do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire Bezerra; do superintendente estadual do Ministério da Saúde, Bartolomeu Martins Lima; e do prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger.

INTEGRAÇÃO

O superintendente da região Sul de Saúde, José Maria Justo,  participou do evento representando o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes. Ele explicou que o planejamento é fundamental para alcançar uma boa gestão e entregar serviços qualificados à sociedade. 
“Essa parceria da Sesa com os municípios é a nossa grande aposta para entregarmos um Sistema Único de Saúde que realmente valha a pena. Ações estruturantes como o fortalecimento da Atenção Primária a Saúde, a modernização da Atenção Ambulatorial e Hospitalar Eletiva, por meio da autorregulação, e o SAMU 192 fortalecem a gestão do SUS e entregam ao usuário serviços de qualidade de acordo com suas necessidades”, ressaltou.
O evento, que segue até  quinta-feira (04), se dividirá em dois dias de imersão à saúde, à gestão do SUS e também com debates sobre o legado da pandemia.  Segundo a presidente do Colegiado e secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Cristina Vieira Lisboa, um dos objetivos também é fortalecer os municípios diante do maior desafio da atualidade, que é a pandemia.

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"Houve uma grande renovação em temas e debates nacionais e precisamos alinhar as nossas falas, ainda mais em um momento de enfrentar a maior crise sanitária dos últimos 100 anos", explica Cátia. 
O seminário contará com a presença importantes nomes nacionais, como o fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o sanitarista Gonzalo Vecina Neto; e o ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. 
Em virtude da pandemia do novo Coronavírus, o seminário ocorre restritivamente aos secretários municipais de saúde dos 78 municípios capixabas, seguindo os protocolos de segurança e higienização.

MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA

Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa
Luiza Trajano é a idealizadora do movimento Unidos Pela Vacina Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação
No seminário, os gestores municipais foram apresentados ao movimento "Unidos Pela Vacina", que visa levar o imunizante da Covid-19 a todos os brasileiros até o mês de setembro deste ano, em uma ação conjunta entre empresários e entidades. A Rede Gazeta é uma das apoiadoras da campanha no Espírito Santo. 
Presidente do Colegiado e secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Cristina Vieira Lisboa apresentou um vídeo com informações sobre o projeto e garantiu que ao longo do evento será reforçada a importância do esforço dos municípios para estimular a sua população a ser vacinada.

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