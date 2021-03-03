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Casagrande atualiza cenário de enfrentamento à pandemia e vacinação no ES

Governador visitou nesta terça-feira (02) a fábrica da União Química, responsável pela fabricação da vacina Sputnik V no Brasil

Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:06

Publicado em 

03 mar 2021 às 11:06
O governador Renato Casagrande (PSB) esteve em Brasília nesta terça-feira (02), onde visitou a fábrica da União Química, responsável pela fabricação da vacina Sputnik V no Brasil, e também participou de um almoço com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).
Na ocasião, Lira anunciou a criação, no Orçamento, de uma megarubrica para reunir todas as despesas destinadas ao combate da Covid-19 e pediu aos governadores ajuda para mobilizar suas bancadas e ampliar esse montante com emendas. Casagrande, no entanto, afirma que, sem o orçamento de guerra, os recursos dos governos estaduais são limitados.
Além disse, o governador ainda afirmou que o governo federal garantiu a compra do imunizante russo. Casagrande é o entrevistado desta edição do CBN Vitória. Acompanhe acima.

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