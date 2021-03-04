O segundo paciente transferido de Santa Catarina para tratar a Covid-19 no Espírito Santo chegou ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, às 15h55 desta quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros de SC, trata-se de um homem de 67 anos que estava entubado.
Segundo paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina chega ao ES
O transporte foi feito por uma aeronave do Corpo de Bombeiros, que decolou de Florianópolis às 9h desta quinta (4) e fez uma escala em Chapecó para buscar o paciente. Em seguida, também fez uma parada em Santos-SP para abastecimento. Uma ambulância da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já esperava na pista para levar o paciente até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde ele ficará internado.
Este é o segundo paciente de Santa Catarina acolhido pelo Espírito Santo para tratar da Covid-19 no Hospital Jayme. Na quarta (3), um homem de 34 anos foi transferido também pela aeronave do Corpo de Bombeiros Catarinense.
O Espírito Santo já havia recebido 36 pacientes do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foram desocupados. Do Amazonas, apenas um paciente permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram. De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).