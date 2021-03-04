Segundo paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina chega ao ES

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O Espírito Santo já havia recebido 36 pacientes do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foram desocupados. Do Amazonas, apenas um paciente permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram. De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).