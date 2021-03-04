Covid-19: ES volta a ter mais de mil pacientes internados

Entrada da emergência do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento à Covid-19 no ES Crédito: Fernando Madeira

1.001 pacientes em leitos públicos – a maior quantidade desde 11 de janeiro, quando havia apenas um indivíduo a mais nesta condição. Fazia quase dois meses que o Espírito Santo não registrava mais de mil pessoas internadas por causa do novo coronavírus . Nesta quinta-feira (4), o Estado chegou a exatos, quando havia apenas um indivíduo a mais nesta condição.

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554 pacientes na UTI é a quantidade registrada nesta quinta-feira (4) e a maior desde julho no ES

Diante da duração da pandemia, é importante lembrar que não faz tanto tempo que o Espírito Santo vivia uma situação muito mais tranquila. Em outubro do ano passado, teve dia que registrou menos de 490 pessoas internadas. Ou seja, essa quantidade mais que dobrou em menos de cinco meses.

Todos os dados foram retirados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), que é atualizado diariamente. Diante deles, o médico infectologista Carlos Urbano analisou o cenário atual, o que causou o agravamento e o que deve ser feito para evitar a piora dos números.

"As pessoas deram uma esquecida na pandemia, mas ela não só não acabou como aparentemente estamos no pior momento" Carlos Urbano - Médico infectologista

De acordo com ele, a sequência de datas festivas dos últimos meses teve um peso significativo. "Tivemos Natal, Ano Novo, Carnaval e férias. A chance de aglomeração é muito maior. Além disso, é só ver na rua: a circulação de pessoas é muito maior e nem todas estão usando máscara adequadamente ", afirmou.

Por isso, na visão do especialista, o atual número de pacientes no Estado serve de alerta. "Existe a possibilidade de acontecer aqui o que já está ocorrendo no Sul do Brasil, na Bahia e no Ceará . Temos que ficar super atentos a qualquer aumento, para decidir se é necessária alguma medida", defendeu.

"A primeira coisa que nós precisamos fazer é vacinar. Paralelamente, temos que manter as medidas de distanciamento social" Carlos Urbano - Médico infectologista

Secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, deu declarações que caminham no mesmo sentido, durante o Papo de Colunista desta quinta-feira (4) . Durante a entrevista, ele ressaltou que a garantia do acesso aos hospitais para os pacientes é apenas uma frente de combate à Covid-19.

"Os leitos são uma resistência, são a última linha dessa guerra. Os leitos não salvam todas as vidas. A gente vai derrotar a pandemia com atenção primária, com vacinação. A gente vai derrotar com distanciamento social, com a coalizão das pessoas", disse, de forma bastante enfática.

"Na atual fase, precisamos entender que sair de casa para atividades não essenciais deve ser evitado" Nésio Fernandes - Secretário de saúde do Espírito Santo

"Nós já temos essa entrega materializada, que ainda pode chegar até 200 leitos no final de abril. Essa expansão prevista, de 158 leitos, regula a ocupação do Estado em praticamente 20%. E nós temos condições de fazer algumas outras ampliações neste período", esclareceu o secretário.

80,1% das UTIs estão ocupadas nesta quinta-feira (4) no ES

Atualmente, o Espírito Santo conta com 691 leitos intensivos e 642 vagas de enfermaria para pacientes da pandemia – que podem chegar a 715 e 817, respectivamente. Esta disponibilidade máxima faz parte do programa "Leitos para todos", que conseguiu impedir o colapso do sistema de saúde no Estado.