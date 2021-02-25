Espírito Santo tem mais de 500 pessoas lutando, já em estado grave, contra o novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES volta a ter mais de 500 pacientes em leitos de UTI

Desde o dia 28 de janeiro que o Estado não registrava mais de 500 pessoas hospitalizadas nessas condições. Os dados são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), que leva em conta as vagas locais disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS)

Vale lembrar que a marca registrada há exatamente um mês foi a maior desde o primeiro pico da pandemia , em julho do ano passado – e que durante cinco meses (abril, maio, setembro, outubro e novembro), o Estado conseguiu sempre ter menos de 500 internados em leitos de tratamento intensivo.

De acordo com especialistas, o impacto nas internações pode ser sentido após duas semanas de restrições mais severas ou de aglomerações excessivas. Ou seja, o crescimento atual pode ser apenas o início das consequências das festas clandestinas demais imprudências durante o período de Carnaval

"Tivemos um aumento significativo nos últimos dois dias. Lamentavelmente, as pessoas foram para o litoral e houve aglomeração. Agora estamos tendo o efeito colateral" Gleikson Barbosa dos Santos - Subsecretário de regulação, controle e avaliação em saúde do Espírito Santo

No início deste mês, o secretário Nésio Fernandes já havia alertado sobre o risco da queda de internações ser interrompida devido à desobediência da população aos protocolos de distanciamento social e à própria sazonalidade da doença, a partir de março. Expectativas que continuam existindo.

"É difícil prever se o aumento vai continuar nos próximos dias ou semanas. Mas vale destacar que de março a maio há um período de incremento de casos de doenças respiratórias: influenzas, H1N1, bronquiolites e a própria Covid-19. Trabalhamos com essa perspectiva", ratificou o subsecretário Gleikson.

2ª FASE DO "LEITOS PARA TODOS": ATÉ 597 NOVOS LEITOS

Diante desse cenário e com o objetivo de continuar garantindo o atendimento a todos os infectados pelo novo coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde publicou a atualização de um chamamento público no Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (24). Por meio dela, a pasta espera poder ampliar a rede assistencial.

"Em maio do ano passado, nós realizamos o primeiro edital para a contratação de serviços de hospitais particulares e filantrópicos. Depois, nós publicamos o segundo e, agora, uma atualização. É importante ressaltar que já temos contratualizações com o Hospital Santa Mônica e com o Hospital Vila Velha", explicou Gleikson.

1.343 leitos são disponibilizados pelo Governo do ES nesta quinta-feira (25), sendo 694 de UTI e 649 de enfermaria

"Com a atualização, são mais 232 leitos de UTI e 365 leitos de enfermaria. Porém, essa segunda fase da expansão será feita de forma gradativa, conforme a necessidade. Se não houver um aumento da demanda, não faz sentido realizar contratos", esclareceu o subsecretário estadual de regulação, controle e avaliação em saúde.