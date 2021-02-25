Entenda como funciona a fiscalização das festas e aglomerações no ES

TRABALHO DE PREVENÇÃO

O major Gustavo Tononi informou que os municípios da Grande Vitória têm se organizado, desde o ano passado, para desenvolverem operações conjuntas que englobam a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e órgãos municipais de fiscalização, além dos agentes da Guarda Municipal.

Semanalmente, a polícia e as prefeituras monitoram as redes sociais e grupos de mensagens para localizar eventos clandestinos, evitar as aglomerações, identificar os organizadores. No local, eles realizam notificações, apreensões de equipamentos de som. Segundo a PM, somente na Grande Vitória, são identificados 30 eventos clandestinos por final de semana.

Quando as equipes chegam em um evento em andamento, o foco é tentar identificar o organizador, desligar os aparelhos de som, encerrar a venda de bebida alcoólica, que geralmente, descumpre as leis municipais e estaduais no que se refere à pandemia. Caixas de som e materiais comercializados de forma irregular são apreendidos. A Guarda Civil lavra auto de infração de veículos que ocupam a via em descumprimento às leis de trânsito.

"A esmagadora maioria das ocorrências é resolvida de forma preventiva, no máximo, com lavratura de infração com relação aos responsáveis e organizadores daquele evento ilegal. E com relação à população, a dispersão é normalmente utilizada com a ocupação daquele ambiente e ela ocorre naturalmente", informa o major da Polícia Militar, Gustavo Tononi.

"No número bem inferior, quando há algum tipo de hostilização, temos de subir um degrau do escalonamento da força e é sempre de forma reativa. Temos escalonado o uso da força de forma a empregar sempre equipamento não letal para poder diminuir a possibilidade de dano à integridade física da sociedade e, neste momento, é empregado, às vezes, a utilização de elastômero, de algum tipo de munição química para que haja a dispersão do ambiente sem que haja necessidade do contato físico e uso da força direta com a polícia", explica o major Gustavo Tononi.

Os eventos realizados por um estabelecimento comercial formal tendem a registrar aglomeração e apresentar irregularidades em relação ao som ambiente, descumprimento das normas de convivência social em tempos de pandemia ou à venda irregular de bebidas. Quando não há o envolvimento de um estabelecimento comercial, as festas ocorrem a partir da ocupação irregular de algum espaço público. As características independem da região onde os casos são flagrados.

A Polícia Militar explicou que algumas festas clandestinas realizadas em bairros periféricos tem relação com o tráfico de drogas e envolve posse ilegal de arma de fogo. "Normalmente, quando são surpreendidos pela força pública, costuma em alguns casos, ter uma espécie de confronto. Por quê? Para poder livrar essas pessoas que estão usando esse tipo de espaço para cometerem outros delitos. Neste aspecto que às vezes se difere a nossa atuação na região periférica, mas é uma questão bastante contextualizada. É a minoria dos casos", garantiu o major Gustavo Tononi.