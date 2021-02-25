Coronavírus: ES registra 6.362 mortes e passa de 323 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 250 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Espírito Santo nesta quinta-feira (25), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Mais 22 mortes foram registradas nonesta quinta-feira (25), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta da

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.413 novos casos, chegando a 323.043 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.923. Na sequência, aparecem Serra (40.629), Vitória (35.358) e Cariacica (25.391).

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.368 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.725.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 305.041. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 967 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.