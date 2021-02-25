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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.362 mortes e passa de 323 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 22 mortes e 1.413 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 

25 fev 2021 às 17:02

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:02

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 250 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Mais 22 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (25), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.413 novos casos, chegando a 323.043 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.923. Na sequência, aparecem Serra (40.629), Vitória (35.358) e Cariacica (25.391). 
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.368 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.725.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 305.041. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 967 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até o momento, 117.035 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Espírito Santo.

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