Ex-prefeito de Santa Teresa melhora e pulmão comprometido passa para 60%

Novos exames realizados nesta quarta-feira (24) mostraram que o comprometimento dos pulmões do ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP), de 75 anos, regrediu para 60%. Gilson, que permanece intubado, foi internado na UTI em decorrência de complicações da Covid-19 na última quarta-feira (17).
De acordo com a família do ex-prefeito, ele deu entrada em um hospital filantrópico de Santa Teresa no dia 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos e foi submetido à ventilação mecânica. Gilson foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando seus pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.
O político chegou a estar com 90% dos pulmões comprometidos nesta terça-feira (23), segundo parentes. A doença, porém, começou a regredir já nesta quarta (24). O ex-prefeito segue intubado, mas a família afirma estar esperançosa e segue pedindo orações, agradecendo as manifestações de carinho e solidariedade.
TRAJETÓRIA
Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não obteve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro já passou por siglas como DEM, MDB e PRTB.