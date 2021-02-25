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Internado na UTI

Ex-prefeito de Santa Teresa melhora e pulmão comprometido passa para 60%

O ex-prefeito Gilson Amaro está internado na UTI desde a última quarta-feira (17) e chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos, mas, nesta quarta (24), nível regrediu

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 23:17

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 fev 2021 às 23:17
Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa
Quadro de Gilson Amaro melhorou, mas político ainda tem 60% dos pulmões comprometidos Crédito: Reprodução de vídeo/Rede social
Novos exames realizados nesta quarta-feira (24) mostraram que o comprometimento dos pulmões do ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP), de 75 anos, regrediu para 60%. Gilson, que permanece intubado, foi internado na UTI em decorrência de complicações da Covid-19 na última quarta-feira (17).
De acordo com a família do ex-prefeito, ele deu entrada em um hospital filantrópico de Santa Teresa no dia 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos e foi submetido à ventilação mecânica. Gilson foi transferido para a UTI do Hospital São José, em Colatina, no dia 17, quando seus pulmões chegaram a 75% de comprometimento, e foi intubado.
O político chegou a estar com 90% dos pulmões comprometidos nesta terça-feira (23), segundo parentes. A doença, porém, começou a regredir já nesta quarta (24). O ex-prefeito segue intubado, mas a família afirma estar esperançosa e segue pedindo orações, agradecendo as manifestações de carinho e solidariedade.

TRAJETÓRIA

Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não obteve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro já passou por siglas como DEM, MDB e PRTB.

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