"Pulmão muito comprometido", diz família sobre ex-prefeito de Santa Teresa

O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado com Covid-19 na UTI e está com 90% dos pulmões comprometidos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23) pela família. Gilson foi transferido para a UTI na última quarta-feira (17), quando estava com 75% dos pulmões comprometidos.
Ele foi internado no dia 15 de fevereiro, no Hospital Madre Regina Protmann, um hospital filantrópico de Santa Teresa. O ex-prefeito, que estava com 50% dos pulmões comprometidos e submetido à ventilação mecânica, passou a ter 75% de comprometimento dos pulmões e foi intubado no dia 17, no Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo as últimas informações médicas divulgadas pela família, o comprometimento dos pulmões está em 90%. "Pulmão muito comprometido", contou a família do ex-prefeito à reportagem de A Gazeta.
A família de Gilson repassa diariamente informações sobre o estado de saúde do ex-prefeito e disse que, de acordo com o último boletim médico, Gilson está "pronado" – quando o paciente é virado de bruços para ajudar na respiração – e que o quadro dele é estável.
TRAJETÓRIA
Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro passou por siglas como DEM, MDB e PRTB.