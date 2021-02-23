"Pulmão muito comprometido", diz família sobre ex-prefeito de Santa Teresa

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado com Covid-19 na UTI e está com 90% dos pulmões comprometidos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23) pela família. Gilson foi transferido para a UTI na última quarta-feira (17), quando estava com 75% dos pulmões comprometidos.

Ele foi internado no dia 15 de fevereiro, no Hospital Madre Regina Protmann, um hospital filantrópico de Santa Teresa. O ex-prefeito, que estava com 50% dos pulmões comprometidos e submetido à ventilação mecânica, passou a ter 75% de comprometimento dos pulmões e foi intubado no dia 17, no Hospital São José, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo as últimas informações médicas divulgadas pela família, o comprometimento dos pulmões está em 90%. "Pulmão muito comprometido", contou a família do ex-prefeito à reportagem de A Gazeta.

A família de Gilson repassa diariamente informações sobre o estado de saúde do ex-prefeito e disse que, de acordo com o último boletim médico, Gilson está "pronado" – quando o paciente é virado de bruços para ajudar na respiração – e que o quadro dele é estável.

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