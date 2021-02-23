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Na UTI com Covid

"Pulmão muito comprometido", diz família sobre ex-prefeito de Santa Teresa

Segundo informações da família, Gilson Amaro (PP) está com 90% dos pulmões comprometidos. Além de político tradicional da cidade, ele é ex-deputado estadual
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 fev 2021 às 12:28

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:28

Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa
Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O ex-prefeito de Santa Teresa e ex-deputado estadual Gilson Amaro (PP), de 75 anos, continua internado com Covid-19 na UTI e está com 90% dos pulmões comprometidos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23) pela família. Gilson foi transferido para a UTI na última quarta-feira (17), quando estava com 75% dos pulmões comprometidos.
Ele foi internado no dia 15 de fevereiro, no Hospital Madre Regina Protmann, um hospital filantrópico de Santa Teresa. O ex-prefeito, que estava com 50% dos pulmões comprometidos e submetido à ventilação mecânica, passou a ter 75% de comprometimento dos pulmões e foi intubado no dia 17, no Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo as últimas informações médicas divulgadas pela família, o comprometimento dos pulmões está em 90%. "Pulmão muito comprometido", contou a família do ex-prefeito à reportagem de A Gazeta.
A família de Gilson repassa diariamente informações sobre o estado de saúde do ex-prefeito e disse que, de acordo com o último boletim médico, Gilson está "pronado" – quando o paciente é virado de bruços para ajudar na respiração – e que o quadro dele é estável. 

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TRAJETÓRIA

Gilson Amaro tem uma longa trajetória política. Já foi vereador, deputado estadual e comandou a Prefeitura de Santa Teresa por quatro vezes. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro passou por siglas como DEM, MDB e PRTB.

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