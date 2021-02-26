Lacen já realizou mais de971 mil testes da Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Governo do Estado/Divulgação

governo do Estado vai distribuir 62 mil testes de antígeno de Covid-19 para os municípios capixabas na próxima semana. A medida visa reforçar o controle da doença no Espírito Santo , ao fazer testagem em massa para identificar e isolar os infectados. Assim, espera-se cortar a cadeia de transmissão do coronavírus.

Your browser does not support the audio element. ES reforça exames rápidos e quer testagem em massa para isolar infectados

"Precisamos testar as pessoas. Testar e quem estiver com o vírus ser isolado. O isolamento das pessoas contagiadas é o caminho para barrar a transmissão do vírus. Queremos testar em massa a população. Todo mundo que tem sintoma, queremos testar para, de fato, isolar as pessoas que estão com o vírus ou que tiveram contato com quem tem vírus", frisou o governador.

Chamados de teste rápido, os 62 mil exames foram doados pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), mas o governo, segundo Casagrande, também está negociando a compra de outras 250 mil unidades.

Esses testes apresentam resultado de 15 a 30 minutos, e são capazes de identificar a Covid-19 na fase aguda da infecção, a partir do terceiro dia de sintomas. Não descarta a doença, mas serve como triagem.

Além disso, o Estado continua a realizar o exame PCR, que é processado no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). Desde o início da pandemia, já foram mais de 971 mil testes.

OXÍMETROS

Além dos testes, o Estado vai distribuir, também na próxima semana, 4 mil oxímetros para as unidades de saúde dos municípios. O equipamento serve para medir a saturação do oxigênio no organismo, e é um forma de controlar a evolução da Covid-19 nos pacientes.

"Isso é fundamental para acompanhar a gravidade da doença. Às vezes a pessoa não tem muitos sintomas, mas, se tiver oxigenação baixa, pode ser um sinal importante para internação", explicou Casagrande.