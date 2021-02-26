46º mapa de risco do Espírito Santo sobe Crédito: Governo do Estado

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Piúma segue como único município do ES em risco alto

46º Mapa de Risco da Covid-19, que vai ter a vigência a partir de segunda-feira (1) até o próximo domingo (7). Dos 78 municípios capixabas, apenas Piúma, no Litoral Sul, foi classificado como risco alto. governo do Espírito Santo divulgou, na noite desta sexta-feira (19), o, que vai ter a vigência a partir de segunda-feira (1) até o próximo domingo (7). Dos 78 municípios capixabas, apenas Piúma, no Litoral Sul, foi classificado como risco alto.

No mapa da semana passada, o município estava na mesma classificação de risco. Outros 36 municípios estão no risco moderado e 41 no risco baixo para a transmissão do novo coronavírus

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O 46° Mapa de Risco que entra em vigor na próxima segunda-feira (1) segue com Piúma em risco alto, 36 cidades no moderado e 41 no baixo. A pandemia está crescente no Brasil. O ES se preparou com abertura de leitos, mas é preciso seguir os protocolos para evitarmos perda de vidas. pic.twitter.com/8eSgLKGPiH — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 26, 2021

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

Confira a classificação de todos os municípios capixabas a partir de segunda-feira (1):

Risco moderado: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marilândia, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Risco baixo: Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama e Venda Nova do Imigrante.