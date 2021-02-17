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Pandemia

Covid-19: ES registra morte de dois pacientes que vieram de Rondônia

Homem de 66 anos que estava em tratamento há nove dias e mulher de 80 que estava internada há seis dias morreram nesta terça (16) e quarta-feira (17)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:27

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:27
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
ES registrou morte de dois pacientes em tratamento da Covid-19 vindos de Rondônia Crédito: Helio Filho/Secom ES
Dois pacientes transferidos de Rondônia para o Espírito Santo morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Os óbitos foram confirmados pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) e aconteceram nesta terça (16) e quarta-feira (17). As vítimas são um homem de 66 anos e uma mulher de 80 anos.
Ainda de acordo com a Sesa, o homem estava em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, há nove dias, enquanto a mulher permaneceu internada no Estado por seis dias. A secretaria afirmou que as famílias das vítimas foram informadas e que os protocolos para liberação e transporte do corpo - que é uma responsabilidade do governo de Rondônia - serão adotados.
A Sesa também informou que 15 pacientes que vieram de Rondônia para tratar a Covid-19 no Espírito Santo permanecem em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. As duas mortes registradas nesta semana foram as primeiras entre os infectados que vieram de Rondônia. 

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