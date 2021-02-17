Covid-19: ES registra morte de dois pacientes que vieram de Rondônia

Dois pacientes transferidos de Rondônia para o Espírito Santo morreram em decorrência de complicações da Covid-19. Os óbitos foram confirmados pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) e aconteceram nesta terça (16) e quarta-feira (17). As vítimas são um homem de 66 anos e uma mulher de 80 anos.
Ainda de acordo com a Sesa, o homem estava em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, há nove dias, enquanto a mulher permaneceu internada no Estado por seis dias. A secretaria afirmou que as famílias das vítimas foram informadas e que os protocolos para liberação e transporte do corpo - que é uma responsabilidade do governo de Rondônia - serão adotados.
A Sesa também informou que 15 pacientes que vieram de Rondônia para tratar a Covid-19 no Espírito Santo permanecem em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves. As duas mortes registradas nesta semana foram as primeiras entre os infectados que vieram de Rondônia.