Espírito Santo acerta ao abrir suas portas para pacientes de outros Estados

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou ao Estado em 7 de fevereiro. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES

Houve perdas e houve cura, como é característico desta doença que ainda está sendo desbravada, a Covid-19. Mas não houve omissão, e essa tem sido a marca do enfrentamento da pandemia no Espírito Santo. Um alento não só para quem habita este Estado, como para aqueles que têm encontrado aqui a chance de sobrevivência.

Mesmo diante do recrudescimento da pandemia no país, a própria experiência recente de acolhimento desses pacientes no sistema estadual mostra que os riscos à saúde pública são muito menores do que os benefícios humanitários. O Espírito Santo colhe os frutos da boa gestão na pandemia da melhor forma possível, com capacidade de gerenciar esforços para salvar vidas de brasileiros em desamparo.

Pelo menos 17 entes federativos passam por dificuldades extremas, com falta de leitos de UTI para a sua própria população. Enquanto, no Espírito Santo, o índice de ocupação circunda os 75%. Não é uma situação confortável, mas permite que se estenda a mão durante o agravamento nacional da crise sanitária.

Mesmo que a falta de uma coordenação nacional torne o trabalho dos governos estaduais exaustivo, como desabafou o governador Renato Casagrande na segunda-feira (1º) , o Estado, há quase um ano, tem adotado estratégias de enfrentamento da pandemia equilibradas.

O corpo técnico da Saúde no Espírito Santo monitora cenários e se antecipa aos riscos, fazendo o devido gerenciamento dos recursos humanos e da infraestrutura hospitalar. É essa racionalidade na gestão e a própria expertise adquirida que, hoje, permitem que o Espírito Santo abra as portas para os pacientes de fora.

E é importante ressaltar que o governador também acaba de anunciar a abertura de mais 158 novas vagas para Covid-19 até abril , ampliando a margem de manobra dos leitos disponíveis. Nesta pandemia, as perspectivas se norteiam por estatísticas e desenhos de cenários baseados no comportamento social. Ao mesmo tempo que se prevê uma terceira onda, trabalha-se também com a expectativa da efetividade das vacinas aplicadas na população idosa nesta primeira etapa, o que tem potencial de reduzir o impacto sobre o sistema de saúde. Contudo, não há escapatória: distanciamento social e uso de máscaras continuam sendo mandatórios. Comportamentos preventivos permanecem na ordem do dia.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou a situação dos pacientes que vieram receber tratamento no Espírito Santo. Do Amazonas, um permanece na UTI e outro na enfermaria do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, enquanto 26 receberam alta e oito faleceram. De Rondônia, 14 estão na UTI, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis morreram.