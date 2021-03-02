Ameaças a equipes de TV ilustram drama diário de moradores do ES

Bom nome à frente da Secretaria de Segurança Pública, frise-se, Alexandre Ramalho tem apelado reiteradamente por ajustes na legislação e por uma reestruturação educacional, de forma que o alto desempenho alcançado em alguns segmentos do ensino cheguem a todos os estudantes. É preciso que os demais poderes também ouçam o chamado do secretário, que também é o da população, para que a violência não seja vista apenas como um problema de ordem policial, o que está longe da realidade.