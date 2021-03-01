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Leonel Ximenes

ES tem forte redução no índice de homicídios em fevereiro

Queda foi de quase 25% em relação ao mesmo mês do ano passado

Publicado em 01 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): ES teve o fevereiro menos violento dos últimos cinco anos Crédito: Fernando Madeira
ES tem forte redução no índice de homicídios em fevereiro
O Espírito Santo teve uma expressiva redução de homicídios em fevereiro. Foram 82 ocorrências (média de quase três por dia) contra 109 do mesmo mês no ano passado - uma queda de 24,77%. No período compreendido entre 2016 e 2021, o índice registrado neste ano foi o menor para o mês de fevereiro. Além disso, desde outubro de 2020 que não havia uma retração da violência, na comparação de um mês com o mesmo período do ano anterior.
Ao longo do primeiro bimestre, há uma tendência de redução também, com 193 mortes ante 204 do ano passado: trata-se de uma queda de 5,3%. O trimestre, se essa tendência se confirmar, deverá ter menos crimes do que em 2020.
No ano passado, o Espírito Santo viu, em março, o mês que marcou o início da pandemia de Covid-19 e um derramamento de sangue com 140 assassinatos. Aliás, foi o mês mais violento desde fevereiro de 2017, marcado pela greve da PM, com inacreditáveis 226 homicídios dolosos naquela ocasião.

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Fevereiro, então, acaba sendo um respiro para a segurança pública, já que em janeiro o Estado tinha sido palco de nova alta de crimes, com aumento de 14,7% nas ocorrências (108 crimes, em 2021, contra 95 de 2020).
A região metropolitana tem tido variações, positivas e negativas, na quantidade de homicídios. Em um panorama geral, no primeiro bimestre de 2021, a Grande Vitória acumulou 81 assassinatos contra 112, de 2020: queda de 27,67%,

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Houve leve aumento em Vitória (de sete para nove homicídios) e em Cariacica (de 25 para 28 homicídios). Mas também ocorreram quedas significativas, como em Vila Velha e na Serra. A cidade canela-verde registrou 48,27% de redução (de 29, no ano passado, para 15) e o município serrano, 54,76% (de 42 para 19). Para a Serra, é um marco importante, uma vez que em 2020 teve o bairro mais violento do Espírito Santo, Feu Rosa, com 16 crimes.

VIOLÊNCIA NO INTERIOR 

Contudo, há casos no interior que merecem atenção das autoridades da segurança pública no ES. Pinheiros, por exemplo, saltou de dois homicídios, no ano passado, para sete em 2021. Já Marataízes foi de dois para seis. E o caso mais impressionante é o de Jaguaré. Por lá, os assassinatos foram de dois para 11. Um crescimento de 450%.
Houve ainda outro local onde a violência cresceu muito. A bucólica Ibitirama, de 8.859 habitantes, somou três homicídios ao longo deste primeiro bimestre.

CIDADES QUE NÃO TIVERAM HOMICÍDIOS

Os locais sem homicídios no Espírito Santo, até o momento, são: Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mucurici, Muqui, Pedro Canário, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

Atualização

01/03/2021 - 10:12
Após a consolidação dos números, a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) informou que as estatísticas de homicídios em fevereiro foram atualizadas a pedido de delegados que presidem os respectivos inquéritos criminais. Dois casos de fevereiro passaram a ser contabilizados como latrocínio (e não homicídio), reduzindo o número de assassinatos no mês de 84 para 82. Além disso, um homicídio de janeiro passou a ser considerado morte natural após as análises periciais, passando de 109 para 108 casos naquele mês. O texto desta matéria foi atualizado com os novos indicadores. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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