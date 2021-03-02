Secretário diz que polícia não foi acionada e lamenta ameaças contra jornalistas na Serra

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini

Segundo ele, a PM vai aumentar o policiamento no local. "Primeiramente lamentar profundamente o ocorrido com a equipe da TV Gazeta. Merece todo o nosso respeito e consideração. Nosso abraço especial ao repórter Diony Silva e estaremos à disposição para tentar identificar esses indivíduos", disse, em entrevista à TV Gazeta.

Segundo Ramalho, não havia viaturas no local pela manhã porque a PM não foi acionada sobre o tiroteio que assustou moradores da comunidade. "Nós não tivemos registros no 190 desses disparos que nos relatam na madrugada. A primeira chamada que recebemos foi de manhã. Essa questão de Planalto Serrano nós monitoramos com viaturas constantemente. Fizemos várias operações, com diversas apreensões de arma de fogo e prisões. Agora nunca negamos que lamentavelmente nós temos uma criminalidade ligada a uma baixa faixa etária com nenhuma educação, com nenhum encaminhamento para rede de ensino", apontou Ramalho.

O secretário também voltou a criticar a falta de leis mais duras no enfrentamento à violência. "Temos leis lenientes que não alcançam essa criminalidade juvenil, que mesmo com drogas e arma, é colocada em liberdade e retorna ao local de origem", afirmou.

O CASO

Equipes de reportagem da TV Gazeta e TV Tribuna foram ameaçadas ao vivo, durante o Bom Dia Espírito Santo, por criminosos armados no bairro Planalto Serrano, na Serra. Os repórteres foram ao local após reclamação de moradores que relataram que, após um tiroteio na madrugada desta terça-feira (02), os coletivos pararam de subir no bairro.

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O problema afeta moradores dos lados B e C do bairro, que precisam descer até a entrada do bairro para conseguir pegar o coletivo. Imagens abaixo mostram uma fila de ônibus na subida do morro.