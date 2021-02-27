Em vez de lutar por imunização, Congresso perdeu tempo com imunidade

Não apenas é óbvia a inversão de prioridades, como também causa espécie a velocidade supersônica com que a PEC avançou na Casa. Aproveitando-se do relaxamento dos ritos em decorrência da crise sanitária, em apenas quatro dias a proposta foi protocolada, teve sua admissibilidade concedida e estava pronta para o primeiro turno de votação. Não fosse a grita de cidadãos, parte dos parlamentares e ministros do STF, teria sido aprovada em prazo relâmpago.