Covid-19: há um ano, o Brasil não consegue respirar sem sobressaltos

Contudo, o Brasil permanece caminhando alheio a toda essa evolução testemunhada desde então. O país é uma terra em transe, não pela falta de empenho de pesquisadores de instituições renomadas, especialmente a Fiocruz e o Butantan, e universidades. Mas pelo descaso e incompetência do governo central, incapaz desde o início de concentrar os esforços para o enfrentamento da tragédia.

Não é só uma questão de saúde pública e de salvar vidas: esse atraso tem impacto no retorno à normalidade. É a economia que permanece em frangalhos, é a educação de milhões de alunos que continua prejudicada. O Brasil segue em compasso de espera: da continuidade de um auxílio emergencial que não se sabe como será bancado às reformas estruturantes que aliviem as contas públicas. Enquanto Estados voltam a endurecer as medidas, em meio à disparada das mortes e ao aparecimento de novas variantes do vírus.