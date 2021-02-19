Minha Casa, Minha Vida: residências devem dar segurança e dignidade aos moradores

Residencial Vila Velha, em Jabaeté, teve prédio interditado pelas autoridades Crédito: Ricardo Medeiros

Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009 para facilitar o acesso à moradia em um cenário de crise econômica mundial. Assim, foi também um impulso para a construção civil, estimulando a atividade econômica e a geração de empregos. Até julho de 2019, pouco após o programa completar dez anos, 4,3 milhões de unidades haviam sido entregues em todo o país, subsidiadas para as famílias de baixa renda ou adquiridas com juros menores de financiamento por famílias com renda, até então, de até R$ 9 mil. Contudo, desde o seu nascimento, o Minha Casa, Minha Vida tem sido comumente associado a imóveis de baixa qualidade.

Somente no Espírito Santo, foram registrados três episódios de problemas em condomínios do programa habitacional em menos de dois meses. Em dezembro, o desabamento de duas torres-d'água do Residencial São Roque, em Cariacica , matou uma pessoa e deixou dezenas de famílias desalojadas. O condomínio havia sido liberado para a ocupação dos moradores apenas duas semanas antes.

Cada um desses casos merece investigação exaustiva, pois a segurança dos moradores é sempre a prioridade. Mas, para além dos episódios isolados, que podem ter causas distintas, é inadmissível que problemas estruturais sejam relatados com tanta frequência em condomínios do Minha Casa, Minha Vida. E não só no Espírito Santo. Não é o caso de se exigir acabamento de alto padrão para habitações populares, mas que as obras sejam executadas com rigor e primor, baseadas em projetos que garantam não só a segurança dos moradores, mas a própria durabilidade dos imóveis.

É inaceitável, por exemplo, que um edifício de três anos já apresente problemas como infiltrações e queda de revestimentos, como no caso reportado por este jornal em 2019, no Residencial Esperança, em Cachoeiro . Na época, os moradores relatavam que dos 496 apartamentos, mais de 300 apresentavam danos estruturais em algum nível. Não é só a segurança de quem vive nesses locais que deve ser resguardada, mas também a própria dignidade de quem lutou tanto para alcançar o sonho da casa própria.

E o dinheiro público também está em jogo, não se pode esquecer. São as verbas federais que garantem os subsídios e os juros módicos dos financiamentos. Para se ter uma ideia, na faixa 1, o governo federal, ao longo do programa que acaba de ser substituído pelo Casa Verde e Amarela, arcava com 90% do valor do imóvel. São recursos públicos destinados a construtoras e merecem zelo. Sem falar do dinheiro oriundo do FGTS, ou seja, do trabalhador, que também financia as obras. O novo programa habitacional do governo Bolsonaro terá mudanças consideráveis nos critérios, mas precisa ter foco também no acompanhamento das empresas envolvidas.