2021 sem folia é garantia de outros carnavais no futuro

2021: o ano sem Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os barracões e a avenida despidos do colorido e das pessoas que movimentam o desfile das escolas de samba. "Mas chegou o carnaval, e ela não desfilou..." Bem mais melancólica do que a letra de Benito de Paula foi a realidade: ninguém desfilou.

E o feriadão que seria de carnaval começa com a mesma levada: triste, mas necessária. A crise sanitária impede neste 2021 que os foliões coloquem o bloco na rua, e espera-se que o bom senso dite o ritmo. É lamentável constatar que o anúncio da pandemia pela OMS em breve completará um ano: para muitos, o carnaval de 2021 marcaria a celebração esfuziante do fim desse pesadelo.

Mas, mesmo com a vacinação em marcha lenta no país em função da incompetência federal, é preciso manter o otimismo. Os brasileiros têm sido os "mais valentes nessa luta do rochedo contra o mar" diante de tantos sobressaltos. Resguardar-se neste carnaval é proteger a si próprio e aos outros e, mais ainda, um investimento no carnaval do próximo ano.

No Espírito Santo, as prefeituras dos principais redutos carnavalescos estão com esquema de vigilância programado , pelo menos oficialmente. Algumas lançaram mão de decretos, estipularam multas... tudo para evitar aglomerações nas ruas. O verão já mostrou que a tarefa não é fácil, mesmo quando há fiscalização atuante.

Blocos estão proibidos, ambulantes e carros de som serão punidos, mas não há nada que possa ser feito quanto ao direito de ir e vir das pessoas. Por isso, a decisão de se proteger é sempre individual. Este carnaval tão atípico pode ser a oportunidade de rasgar a fantasia do egoísmo em nome do bem coletivo. Carnaval é a celebração da união, do encontro, e infelizmente neste ano não há condições de ser concretizada sem riscos.

E o carnaval faz falta também para a economia, uma época do ano em que muita gente, na informalidade, aproveita para conseguir uma renda complementar. A folia movimenta o setor de serviços, o turismo e toda uma cadeia paralela que aproveita o período para lucrar. Vitória é o exemplo de cidade que vinha conseguindo se firmar com blocos organizados ao longo dos quatro dias, recebendo um maior fluxo de turistas. Não há que desanimar, em 2022 o jogo tem tudo para virar.