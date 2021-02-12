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Pandemia sem folia

Covid-19: "Precisamos ter muito juízo no carnaval", diz Casagrande

O governador Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta sexta-feira (12), fez mais um apelo para que as pessoas evitem aglomeração nos dias de feriado
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:07

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:07

Bloco Regional da Nair animou os foliões neste domingo de Carnaval
Os  tradicionais blocos que desfilam no carnaval não estão autorizados a ir para as ruas neste ano para evitar aglomeração Crédito: Ricardo Medeiros
As festas oficiais de carnaval foram suspensas no Espírito Santo, devido à pandemia da Covid-19, mas tem muita gente planejando cair na folia. Para o governador Renato Casagrande, no entanto, o momento ainda é de cautela para que o Estado mantenha o ritmo de redução de casos e internações registrado nas últimas semanas. 
"O carnaval deste ano terá que ser diferente. Já fizemos esse apelo público, minha equipe está fazendo, e repito aqui: precisamos ter muito juízo! Tem uma música que diz que 'depois do carnaval eu vou tomar juízo', mas, desta vez, tem que ser antes, tem que ser agora", ressaltou Casagrande em pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (12), e fazendo referência à canção "Depois do Carnaval", interpretada por Jair Rodrigues. 

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O governador destaca a queda nos indicadores de transmissão do coronavírus, contribuindo para a diminuição no número de óbitos e na demanda por leitos nos hospitais e que, para que o Espírito Santo mantenha a tendência de redução, o carnaval precisa ser sem aglomeração. 
"Se vai estar de folga nos próximos dias, procure ficar num ambiente afastado de outras pessoas, use máscara, tome todos os cuidados necessários. Quem for passear em algum local, ou estiver chegando ao Espírito Santo, estou pedindo para que possa ter toda a disciplina para que o Estado continue a redução da transmissão do vírus", adverte.
Durante o pronunciamento, Casagrande também anunciou o novo mapa de risco que, excepcionalmente, passará a vigorar já neste sábado (13), para que compreenda os quatro dias de carnaval, e valerá até o domingo (21). Normalmente,  o mapa entra em vigor na segunda-feira subsequente à sua divulgação. Nesta semana, estão no risco alto e, portanto, com mais restrições, os municípios de MontanhaÁguia Branca e Venda Nova do Imigrante.

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