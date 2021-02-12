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PRF inicia Operação Carnaval 2021 em rodovias federais do ES

Estão previstas restrições de tráfego para veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Veja trechos críticos, apontados pela PRF, nas rodovias do ES

Publicado em 

12 fev 2021 às 12:37

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:37

Trabalho da PRF
Trabalho da PRF nas estradas federais Crédito: Facebook PRF/Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (12) a Operação Carnaval em todas as rodovias federais do Espírito Santo. O trabalho, que seguirá até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (17), tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito.
A intenção é diminuir os números de acidentes graves, feridos e mortos durante o carnaval, quando, tradicionalmente, ocorre um aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas, elevando o risco de acidentes.
De acordo com a PRF, o monitoramento será intensificado, com o aumento da presença e da disponibilidade dos agentes nos locais e horários com maior concentração de registros de acidentes e ocorrências criminais, nas estradas e rodovias.
A PRF informou ainda que a fiscalização estará direcionada para as condutas de risco praticadas pelos condutores, principalmente, a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, não uso do capacete, excesso de velocidade e manuseio do celular durante a condução de veículos.
Além dos condutores, serão desenvolvidas atividades educativas para os ciclistas (pedal legal), pedestres (utilização de passarelas), passageiros de ônibus coletivos interestaduais (rodoviária de Vitória) e cinema rodoviário, que buscam a conscientização dos motoristas e usuários que trafegam nas rodovias federais.
No ano passado, durante a Operação de Carnaval foram registrados 55 acidentes, 88 feridos e três mortes.

TRÁFEGO DE VEÍCULOS LONGOS COM RESTRIÇÕES

Durante os dias que, historicamente, têm o maior movimento nas rodovias, estão previstas as restrições de tráfego para veículos longos e portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET). Nos seguintes períodos: sexta-feira (12)  à tarde, sábado (13) pela manhã, terça-feira (16) à tarde e quarta-feira (17) pela manhã.
A PRF orientou aos condutores que veículos envolvidos em acidente sem vítimas sejam retirados da pista e estacionados no acostamento ou em local seguro, com a devida sinalização, para evitar a ocorrência de novos acidentes. Após esses procedimentos de segurança, os condutores podem registrar a ocorrência pelo site https://declarante.prf.gov.br, que possui valor legal similar ao boletim confeccionado pela PRF.

TRECHOS CRÍTICOS NAS BRs

  • BR-101 km 250-260 (Serra)
  • BR-101 km 260-270 (Cidade Pomar/Carapina)
  • BR-101 km 370-380 (Anchieta/Iconha)
  • BR-101 km 400-410 (Itapemirim)
  • BR-101 km 80-90 (São Mateus)
  • BR-101 km 100-110 (Sooretama)
  • BR-101 km 140-150 (Linhares)
  • BR-262 km 0-10 (Cariacica)
  • BR-262 Km 40-60 (Domingos Martins/Marechal)

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