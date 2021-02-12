Acessórios para a folia: carnaval de 2021 será sem festa nas ruas Crédito: Pixabay/anncapictures

Apesar da recomendação para proibição de blocos, trios, shows e desfiles neste carnaval como forma de evitar aglomerações que propaguem a Covid-19, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) identificou que 14 municípios capixabas não vetaram os eventos deste ano.

De acordo com o TCE-ES, todas as prefeituras do Estado receberam ofício recomendatório para impedir, durante o período do carnaval, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, atrações carnavalescas, além da utilização de veículos com instrumentos amplificadores de som.

Your browser does not support the audio element. 14 cidades do ES descumprem recomendação e não proíbem festas de carnaval

O relatório técnico preliminar da Corte destaca que a realização desses eventos "teria o potencial de incentivar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, no sentido inverso ao preconizado pelas orientações e nos protocolos sanitários positivados por recomendação das autoridades de saúde".

Os auditores do TCE-ES destacam que entre os que desrespeitaram a recomendação estão municípios litorâneos e com mais de 100 mil habitantes. As cidades que não proibiram desfiles e blocos são: Águia Branca, Alegre, Colatina, Ecoporanga, Iconha, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Rio Bananal e Santa Maria de Jetibá.

O TCE-ES informou ainda que a equipe não encontrou informações públicas sobre os motivos que levaram alguns municípios capixabas a não proibirem a realização de festas de rua no período da pandemia. Uma possível causa é a avaliação do gestor de que não há risco de ocorrência de blocos de rua em seu município ou de que blocos de rua não sejam um potencial disseminador da Covid-19 entre a população, o que vai de encontro ao que tem sido amplamente divulgado por autoridades sanitárias.