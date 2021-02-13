6 dicas do que fazer em casa para curtir o carnaval em família

Pela primeira vez na história recente, o brasileiro terá que curtir um carnaval sem ir para a rua para celebrar a data. Mas dá para as famílias aproveitarem a ocasião para passar o tempo da melhor forma possível em casa, afinal, a pandemia da Covid-19 no Espírito Santo e no Brasil ainda não deu índices de que está indo embora – mesmo que a vacina reafirme nossas esperanças.
“É uma época que propicia atividade lúdica. Nossa cultura pede fantasia no carnaval... E para os pais com as crianças, carinho, amor e paciência nunca são demais. As crianças querem tempo com os pais, querem presença. Muito mais do que qualquer presente”, destaca a psicóloga Sara Casteluber, concordando que dá para se divertir em casa.
E é bem isso, também, o que a arquiteta e empresária Catharine Rosalem, de 40 anos de idade, pretende fazer no carnaval. “Confesso que apesar de a gente nunca ter sido muito carnaval, toda criança curte essa época do ano. E eu tenho uma loja de roupa infantil, estou vendendo fantasias e estou com fantasias para as meninas também”, fala ela, que é mãe de Elis, de 6 anos de idade, e Cora, de 4.
De acordo com Catharine, a televisão e os eletrônicos também têm sido grandes aliados desde o início da pandemia, em 2020. Apesar de, a rigor, ela proibir filmes, séries e desenhos em dias de semana, ela decidiu inserir as produções cinematográficas para ajudar a passar o tempo todos os dias. “Mas temos horário e tentei, ao máximo, inserir na rotina da casa. Para todo mundo continuar com a noção da rotina mesmo”, completa.
E ela finaliza dizendo que, pela estrutura que tem o prédio que mora, também pode rolar um mini-bloquinho infantil com as crianças do condomínio em que vive. “O nosso prédio tem uma área verde que as famílias com crianças estão revezando desde o início da pandemia. E aí agora no carnaval estávamos pensando de reunir as crianças, com distanciamento, e com cuidado, claro. Mas vamos ver”, conclui.
O Divirta-se também elaborou uma lista de opções de atividades que podem ser feitas no feriadão de carnaval para os papais curtirem com as crianças em casa. Confira:
FANTASIA DO ARMARINHO
Já que estamos em carnaval, por que não aproveitar o apelo do momento para entreter os pequenos? Nesta proposta, os papais vão colocar a mão na massa e fazer máscaras para o rosto (além das de proteção contra a Covid-19, é claro). Podem ser usadas tintas, canetinhas, papéis coloridos, cartolinas e elásticos para prender por trás da cabeça. Cola quente ou cola à base de água também são bem-vindas para a customização!
Uma mudança na rotina também pode ser uma boa para aproveitar o feriadão de carnaval em casa. Que tal colocar a grelha para funcionar, nem que seja na varanda, com um rodízio de carnes e colocar na rua o churrascão da família? As crianças podem ajudar carregando os itens e arrumando a mesa e os adultos entram com o trabalho no fogão ou churrasqueira.
Harry Potter ativar! Maratonar sagas de filmes que já estão disponíveis em DVD ou no streaming é uma boa pedida para passar o tempo com as crianças. Se a família gostar de séries, elas também estão valendo. Dá para fazer uma arrumação para promover todo o clima de um cinema na sala de casa e, aí, é só colocar a pipoca para estourar e curtir a sessão!
Que os jogos estão em alta não é novidade para ninguém. Seja os de console, offline ou online, pelo computador ou outros aparelhos eletrônicos. Então por que não aproveitar essa onda para surfar durante o feriadão de carnaval? Podem ser organizadas gincanas com os pequenos valendo até prêmios e para não ficar maçante é só determinar horários e tempo autorizados por dia ou por semana. E aí é só partir para curtir!
Não deixe o samba morrer e cante as belezas de ser um eterno aprendiz! Mesmo que você não tenha o karaokê oficial, dá para improvisar os áudios das músicas no computador, televisão ou smartphone e soltar a voz com a família toda em casa. A família também pode organizar concursos nesse sentido e ver quem ganha mais pontos com o talento musical.
Falando em concurso, que tal usar a criatividade e fazer uma “fantasia” com o que as crianças já têm em casa? Nesse sentido, os papais podem ajudar os pequenos a escolherem roupas diferentonas para fazer um desfile de carnaval em casa! Aproveite para rever desfiles de carnavais passados ou então compilados com os melhores momentos para se inspirar. O costume pode ser usado, até, na sessão de cinema para entrar no clima. E as maquiagens também podem fazer parte do figurino!