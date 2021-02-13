6 dicas do que fazer em casa para curtir o carnaval em família

FANTASIA DO ARMARINHO

Já que estamos em carnaval, por que não aproveitar o apelo do momento para entreter os pequenos? Nesta proposta, os papais vão colocar a mão na massa e fazer máscaras para o rosto (além das de proteção contra a Covid-19, é claro). Podem ser usadas tintas, canetinhas, papéis coloridos, cartolinas e elásticos para prender por trás da cabeça. Cola quente ou cola à base de água também são bem-vindas para a customização!

Uma mudança na rotina também pode ser uma boa para aproveitar o feriadão de carnaval em casa. Que tal colocar a grelha para funcionar, nem que seja na varanda, com um rodízio de carnes e colocar na rua o churrascão da família? As crianças podem ajudar carregando os itens e arrumando a mesa e os adultos entram com o trabalho no fogão ou churrasqueira.

Harry Potter ativar! Maratonar sagas de filmes que já estão disponíveis em DVD ou no streaming é uma boa pedida para passar o tempo com as crianças. Se a família gostar de séries, elas também estão valendo. Dá para fazer uma arrumação para promover todo o clima de um cinema na sala de casa e, aí, é só colocar a pipoca para estourar e curtir a sessão!

Que os jogos estão em alta não é novidade para ninguém. Seja os de console, offline ou online, pelo computador ou outros aparelhos eletrônicos. Então por que não aproveitar essa onda para surfar durante o feriadão de carnaval? Podem ser organizadas gincanas com os pequenos valendo até prêmios e para não ficar maçante é só determinar horários e tempo autorizados por dia ou por semana. E aí é só partir para curtir!

Não deixe o samba morrer e cante as belezas de ser um eterno aprendiz! Mesmo que você não tenha o karaokê oficial, dá para improvisar os áudios das músicas no computador, televisão ou smartphone e soltar a voz com a família toda em casa. A família também pode organizar concursos nesse sentido e ver quem ganha mais pontos com o talento musical.