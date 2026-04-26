Dois jovens morrem após acidente em São Gabriel da Palha

Dois jovens morreram após um acidente de trânsito na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (26). A repórter da TV Gazeta Norte, Luciany Oliveira, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para onde os corpos foram levados, e confirmou que as vítimas são Jean Costa de Oliveira, 29 anos e Weliton Silva Frederico, 27 anos.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que trafegava pela via quando viu um dos jovens caído às margens da pista. Informações iniciais apontam que a motocicleta em que eles estavam pode ter sido atingida por uma caminhonete, sendo que o condutor teria fugido do local com o veículo sem prestar socorro. Equipes do Samu foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos. Um dos jovens foi levado para um hospital em Nova Venécia, mas não resistiu aos ferimentos. O outro foi encontrado já sem vida, em uma área de mata do outro lado da rodovia. Ao lado do corpo havia uma arma de fogo com todas as munições deflagradas.
Ainda segundo relatos de populares, os dois jovens estariam em um bar na região de Córrego da Lapa antes do acidente, onde teriam se envolvido em uma discussão com outras pessoas, que saíram do local em uma caminhonete.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e, no local, foi encontrado um retrovisor que pode ser de uma caminhonete. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.