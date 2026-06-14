O que café de R$ 34 no Reino Unido revela sobre a turbulenta economia global

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São 9h na Kew Bridge, no oeste de Londres, e turistas, corredores e pessoas passeando com seus cães fazem fila no carrinho de café italiano vintage Dear Coco.

É um café de alta qualidade feito com grãos arábica , preparado em uma máquina cara La Marzocco — e o preço reflete isso: 4,50 libras (R$ 30) por um café gelado, 4,10 libras (R$ 27) por um latte de 300ml e 3,90 libras (R$ 26) por um café flat white de 300ml.

No passado, esses preços seriam considerados muito altos , mas em grande parte do Reino Unido já é normal se pagar o equivalente a quase R$ 30 em um café — inclusive em cadeias que não usam grãos de alta qualidade. Um café grande no centro de Londres, servido com um leite alternativo, como soja ou amêndoa, está agora mais próximo da marca de 5 libras — ou R$ 34.

No início deste mês, nos EUA, o CEO da Starbucks, Brian Niccol, foi criticado por sugerir que uma “experiência de US$ 9 [R$ 45]” em um de seus pontos de venda era uma “experiência premium realmente acessível”.

O homem que trabalha no carrinho em Kew não concorda. Ele é relativamente sortudo; os carrinhos pagam taxas de comércio ambulante em vez de altos aluguéis e taxas comerciais. Ainda assim, ele sente a pressão.

“Queremos muito manter o preço de um flat white abaixo de 4 libras pelo maior tempo possível”, diz Anthony Duckworth, enquanto os barcos a remo passam.

“Mas está se tornando cada vez mais difícil, porque cada parte da cadeia de suprimentos se tornou mais cara. Achamos que há um limite psicológico muito importante em torno dessa marca de 4 libras.”

O café não é apenas um ritual matinal repetido em todo o mundo: na verdade, é uma visão da economia global moderna. O café com leite revela tudo — desde a inflação de commodities até o caos comercial; de conflitos geopolíticos e mudanças climáticas aos gostos culturais da geração Z. Ele nos ensina sobre a nova demanda crescente da classe média chinesa e os efeitos econômicos duradouros da Guerra do Vietnã.

Está tudo ali, em cada xícara espumosa.

Oscilações no setor

A jornada moderna do café começou em Turim, no norte da Itália, em uma estação ferroviária em 1895. Máquinas de café movidas a vapor foram desenvolvidas para atender viajantes com pouco tempo, muitas vezes no trem expresso de Milão — uma das teorias para o nome "espresso". Foi o início do consumo em massa de uma bebida que originalmente era um luxo.

Perto do anel viário de Turim, em uma estrutura de vidro e aço, converso com Giuseppe Lavazza, cujo bisavô lançou a marca de café Lavazza há 131 anos.

"O segredo para sobreviver é ter uma empresa pronta para se adaptar", ele me diz enquanto segura o que espera ser sua próxima grande inovação: um tablete de café, chamado tabli, que ele espera atender ao crescente mercado de café em casa, sem a necessidade de cápsulas de metal ambientalmente problemáticas.

Giuseppe Lavazza diz que, apesar dos altos preços, a demanda por café permaneceu resiliente Crédito: Getty Images

Nos últimos anos, a sua indústria enfrentou sérios contratempos — afetando os dois grãos de café mais importantes do mundo.

Num extremo do mercado, os grãos arábica, conhecidos pela doçura e aroma, são colhidos à mão em altitudes frias no Brasil, Etiópia e Quénia; é um processo cuidadoso, ainda mais intricado do que a colheita de uvas para o melhor champanhe.

No outro extremo, os grãos robusta, conhecidos pelos elevados níveis de cafeína, são colhidos em massa por máquinas. O Vietnã dominou o mercado de robusta desde que ele surgiu da guerra na década de 1970.

A pressão climática

Há dois anos, uma convergência de eventos climáticos levou o preço de ambos os grãos a máximas em várias décadas.

No início de 2024, o Vietnã sofreu a sua pior seca em décadas (o nível de chuvas caiu em 30%); em seguida, no final do ano passado, um tufão durante a colheita também afetou a produção. E no Brasil, agricultores ainda sofrem para se recuperar de uma geada severa em 2021 que danificou a safra de arábica.

Como resultado, os preços do arábica atingiram no ano passado mais de US$ 4 (R$ 20) por libra de grãos verdes, acima dos cerca de US$ 1,20 (R$ 6) historicamente. Agora os preços se estabilizaram em US$ 3,08 (R$ 15,60). Os grãos robusta subiram ainda mais, alcançando US$ 2,59 (R$ 13,10) antes de se estabilizarem em cerca de US$ 1,56 (R$ 7,90). Ambos os grãos agora custam significativamente mais do que antes de 2020.

Lavazza diz que os últimos anos foram um "período sem precedentes em termos de complexidade e problemas". E diz que os preços dificilmente cairão em breve. "Infelizmente, precisamos esperar pelo menos alguns anos, porque precisamos de duas grandes safras do Brasil e do Vietnã chegando ao mercado que possam criar uma condição de mercado diferente."

A Lavazza também aponta para a especulação nos mercados financeiros.

Todas as manhãs, às 4h30, milhares de produtores vietnamitas de café verificam seus smartphones para ver os preços (e previsões de preços futuros) dos grãos robusta. Isso virou um ritual diário.

E o escritório em Hanói do Serviço Agrícola Externo do governo dos EUA afirma que, com as informações de preços facilmente disponíveis online, muitos agricultores estão optando por armazenar — em vez de vender — seus grãos após a colheita, na esperança de que os preços subam ainda mais.

Essencialmente, eles estão especulando no mercado.

Todos os olhos agora estão na safra de julho no Brasil. Alguns analistas esperam uma colheita abundante de arábica, o que deve pressionar os preços para baixo. Por outro lado, a perspectiva de um "super" El Niño previsto para este outono — um aquecimento do Oceano Pacífico que ocorre a cada poucos anos — pode causar mais turbulência.

E, claro, há ainda outra fonte — essa mais familiar — de perturbação nos mercados de café.

Guerras comerciais

Uma curiosidade das tarifas do "Dia da Libertação" de Donald Trump, anunciadas no ano passado, foi que países produtores de café foram fortemente atingidos.

O Vietnã enfrentou uma tarifa de 46%, a Indonésia de 32% e o Brasil de 50% (após um aumento a partir de 10%).

Isso provocou caos nos mercados globais de café. As exportações brasileiras para os EUA caíram abruptamente, diminuindo mais de metade no verão passado no hemisfério norte. E os preços dos grãos de países com tarifas mais baixas (como a Colômbia) também subiram, à medida que fornecedores americanos correram para importá‑los.

E os consumidores americanos perceberam isso.

Os preços do café torrado nos EUA subiram 17% no ano até março, enquanto o café instantâneo aumentou quase um recorde de 25% — mais rápido do que os preços da gasolina (na verdade, foram o item que mais subiu em toda a cesta de inflação, exceto o combustível para aquecimento).

Um pacote de café moído que custava US$ 4,30 (R$ 21,80) em 2020 já estava em US$ 6,32 (R$ 32) dólares em 2024, e agora está em US$ 9,61 (R$ 48,67) e rumo aos US$ 10 (R$ 50). As formas mais baratas de café foram as mais afetadas, prejudicando os americanos mais pobres.

Donald Trump impôs tarifas contra alguns países produtores de café no ano passado — mas depois assinou uma ordem executiva com isenções Crédito: Getty Images

As exportações do Brasil foram desviadas para a Europa, com a Alemanha ultrapassando os EUA como maior importador de grãos brasileiros ao longo de 2025, amortecendo em certa medida o impacto para os consumidores europeus.

Com eleitores americanos indignados enfrentando preços mais altos nos supermercados, em novembro do ano passado Trump assinou uma ordem executiva permitindo que grãos de café (junto com outros alimentos como bananas e carne bovina) escapassem de suas tarifas.

Para muitos, o café expôs uma falha na política tarifária da Casa Branca. Trump disse que impôs tarifas contra países que estavam "prejudicando a América" — mas, possivelmente, o domínio do Vietnã na produção de café é simplesmente resultado do que economistas chamam de "vantagem comparativa" (principalmente clima e baixos custos de trabalho), e não de práticas desleais.

Trump também afirmou que tarifas ajudariam a trazer a indústria de volta ao país — mas isso é em grande parte irrelevante no caso do café, que exige clima subtropical.

Foi preciso um colapso das importações e um aumento de preços para que uma lição bastante previsível se tornasse clara.

O caos no transporte marítimo global também desempenha seu papel. Navios transportando esses grãos vietnamitas para a Europa agora precisam contornar o sul da África para evitar a ameaça de militantes houthis no Estreito de Bab al-Mandab, no extremo sul do Mar Vermelho, entre o Iêmen e o Chifre da África. Essa rota é cerca de 6,4 mil km mais longa do que era antes de 2024.

E novas regras da União Europeia contra o desmatamento, previstas para entrar em vigor ao longo de 2026 e 2027, também estão tendo impacto.

Para exportar café para a Europa, fornecedores vietnamitas e brasileiros em breve terão de fornecer as coordenadas GPS de suas plantações. Autoridades da UE usarão imagens de satélite para verificar se os grãos não vêm de áreas que eram floresta nos últimos cinco anos. A política vem sendo adiada repetidamente, mas o custo para os agricultores já está aumentando.

Café 'premium'

Mas aqui está o ponto mais interessante sobre o atual choque do café. Até agora, os consumidores continuam pagando mais. A demanda é o que economistas chamam de inelástica, ou seja, não responde aos sinais de preço.

"Vimos que, apesar dos preços altos, as pessoas adoram tomar café", diz Lavazza, em Turim. "Não vemos nenhuma queda significativa em termos de volume nos principais países."

Em uma era de preços mais altos, ele diz que é importante reconhecer que há "diferentes maneiras de abordar o café" — como aumentar a produção de extração a frio (cold brew), cada vez mais popular.

De forma geral, a crescente popularidade do cold brew entre os jovens pode ser vista como um exemplo de "premiumização", em que empresas tornam seus produtos mais sofisticados para justificar preços mais altos.

O matcha tem ganhado espaço entre clientes mais jovens Crédito: Getty Images

Outro exemplo é a rede anteriormente conhecida como Blank Street Coffee, fundada em Nova York e desenvolvida por ex-investidores de capital de risco. Os baristas, que vendem bebidas elaboradas com temas de frutas e bolos, são incentivados a se conectar com clientes como "embaixadores da marca".

A empresa utiliza essa experiência para justificar preços mais altos.

E algumas cafeterias se tornaram tão sofisticadas que abandonaram o café completamente. Em vez disso, o matcha tem ganhado espaço entre clientes mais jovens. A cor verde‑esmeralda da bebida atraiu a geração do TikTok, e o teor mais suave de cafeína do chá verde em pó agrada consumidores preocupados com a saúde que valorizam um bom sono.

A Blank Street reformulou sua marca no ano passado, retirando a palavra "coffee" do nome e adotando uma tonalidade verde.

E a China está indicando um possível caminho para esse mercado. A Luckin Coffee, fundada em Pequim, disputa com a Starbucks o título de maior rede de café do mundo. A Luckin se desenvolveu como uma empresa de tecnologia, com dados extremamente detalhados sobre como as preferências dos clientes mudam ao longo do dia e conforme o clima.

Cadeias de café como a Blank Street adotaram a 'premiumização', vendendo experiência além do café Crédito: Getty Images

Eles também sabem exatamente quando os celulares dos clientes estão dentro do alcance de um quiosque. O café é servido de forma personalizada, permitindo escolher níveis de açúcar e proporções entre café e leite, com recomendações acionadas pelo sol ou pela chuva. As lojas não são projetadas para permanência, mas para entrega rápida de café, pedido por aplicativos. A Luckin está se expandindo para os EUA.

E, no outro extremo do mercado, a rede britânica Greggs conseguiu manter preços baixos por meio de automação. A rede usa máquinas suíças bean‑to‑cup para preparar parte do café. Um latte comum custa cerca de 2,40 libras (R$ 16), bem abaixo de outras cafeterias no Reino Unido. Ela é agora a maior rede de café do país, com mais pontos de venda do que a rival Costa.

Em essência, essa é uma história com duas faces.

Por um lado, há um tsunami na cadeia de suprimento — envolvendo problemas climáticos e tensões geopolíticas — pressionando os preços para cima.

Por outro lado, há um público apaixonado por café disposto a pagar os custos extras.

O aumento dos preços das commodities é mais relevante nos supermercados do que nas cafeterias, que agora vendem experiências, e não apenas bebidas.

E os preços devem permanecer elevados, mesmo que as safras no Brasil e no Vietnã se normalizem e o preço do café diminua um pouco.

Esse "latte grande" de R$ 34 pode ter chegado para ficar.