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Desinterdição em Jabaeté

Defesa Civil libera volta de moradores do Residencial Vila Velha

Caixa apresentou laudo técnico comprovando a segurança do Bloco 13, edifício foi fechado após donos de apartamentos ouvirem estrondos e verem rachaduras no chão e teto

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2021 às 12:55
Residencial Vila Velha, em Jabaeté, teve prédio interditado pelas autoridades. Condomínio do Minha Casa Minha Vida apresenta outras falhas na estrutura
Residencial Vila Velha, em Jabaeté, teve prédio interditado pelas autoridades. Condomínio do Minha Casa Minha Vida apresenta outras falhas na estrutura Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores dos 16 apartamentos do bloco 13 do Residencial Vila Velha, em Jabaeté - interditado duas vezes em três dias por risco de desabamento - vão poder voltar para a casa. 
Segundo a Caixa, por meio de nota, uma vistoria ocorrida nesta quarta-feira (18), às 10h, pela Defesa Civil municipal, constatou a segurança do edifício, levando a desinterdição.

Residencial Vila Velha, em Jabaeté

Por meio de laudo técnico apresentado pela Caixa, na última quarta-feira (17), que atendia às solicitações da Defesa Civil, ficou atestada a possibilidade de os moradores retornarem as suas residências.
"A Caixa prestará o apoio necessário ao retorno das famílias, bem como continuará acompanhando a edificação nos próximos dias.", disse o banco por nota. A instituição financeira é responsável pelo empreendimento, construído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento pertence à faixa I do programa federal de habitação.
O bloco 13 do residencial precisou ser evacuado pela primeira vez na noite da última quinta-feira (11) após condôminos ouvirem um barulho muito alto vindo da estrutura da construção. No domingo (14), as famílias foram autorizadas a retornar para casa, mas relataram ter ouvido mais estrondos, além de identificarem novas rachaduras nas paredes do prédio.
Residencial Vila Velha - moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa
Na ocasião, a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa Econômica Federal, interditando novamente o edifício. A interdição valia até que a Caixa “apresentasse análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio.

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