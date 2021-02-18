Defesa Civil libera volta de moradores do Residencial Vila Velha

Residencial Vila Velha, em Jabaeté, teve prédio interditado pelas autoridades. Condomínio do Minha Casa Minha Vida apresenta outras falhas na estrutura Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a Caixa, por meio de nota, uma vistoria ocorrida nesta quarta-feira (18), às 10h, pela Defesa Civil municipal, constatou a segurança do edifício, levando a desinterdição.

Residencial Vila Velha, em Jabaeté

Por meio de laudo técnico apresentado pela Caixa, na última quarta-feira (17), que atendia às solicitações da Defesa Civil, ficou atestada a possibilidade de os moradores retornarem as suas residências.

"A Caixa prestará o apoio necessário ao retorno das famílias, bem como continuará acompanhando a edificação nos próximos dias.", disse o banco por nota. A instituição financeira é responsável pelo empreendimento, construído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento pertence à faixa I do programa federal de habitação.

Your browser does not support the audio element. Residencial Vila Velha - moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa

Na ocasião, a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa Econômica Federal , interditando novamente o edifício. A interdição valia até que a Caixa “apresentasse análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio.