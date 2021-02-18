Defesa Civil libera volta de moradores do Residencial Vila Velha

Moradores dos 16 apartamentos do bloco 13 do Residencial Vila Velha, em Jabaeté - interditado duas vezes em três dias por risco de desabamento - vão poder voltar para a casa.
Segundo a Caixa, por meio de nota, uma vistoria ocorrida nesta quarta-feira (18), às 10h, pela Defesa Civil municipal, constatou a segurança do edifício, levando a desinterdição.
Residencial Vila Velha, em Jabaeté
Por meio de laudo técnico apresentado pela Caixa, na última quarta-feira (17), que atendia às solicitações da Defesa Civil, ficou atestada a possibilidade de os moradores retornarem as suas residências.
"A Caixa prestará o apoio necessário ao retorno das famílias, bem como continuará acompanhando a edificação nos próximos dias.", disse o banco por nota. A instituição financeira é responsável pelo empreendimento, construído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento pertence à faixa I do programa federal de habitação.
O bloco 13 do residencial precisou ser evacuado pela primeira vez na noite da última quinta-feira (11) após condôminos ouvirem um barulho muito alto vindo da estrutura da construção. No domingo (14), as famílias foram autorizadas a retornar para casa, mas relataram ter ouvido mais estrondos, além de identificarem novas rachaduras nas paredes do prédio.
Residencial Vila Velha - moradores vão continuar em hotel pago pela Caixa
Na ocasião, a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa Econômica Federal, interditando novamente o edifício. A interdição valia até que a Caixa “apresentasse análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio.