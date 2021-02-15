Prefeitura exige que Caixa prove que residencial em Vila Velha é seguro

Residencial Vila Velha, em Jabaeté, teve prédio interditado pelas autoridades Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com nota divulgada pela prefeitura do município, a Defesa Civil municipal emitiu um laudo e notificou o condomínio e a Caixa, interditando novamente o edifício. A interdição vale até que a Caixa “apresente análise de patologias e diagnóstico estrutural da edificação, comprovando a segurança do prédio”.

Ainda segundo a prefeitura, a interdição ocorreu por volta das 13 horas desta segunda-feira (15), logo depois de nova visita ao local, na presença de engenheiros da Caixa, Crea-ES e Defesa Civil estadual.

O QUE DIZ A CAIXA

A Caixa afirmou que está tomando providências para acomodação das famílias. “O banco esclarece que também está adotando as medidas sugeridas pela Defesa Civil para atestar as condições de segurança do local”, complementa, em nota.

A síndica do condomínio Mirian de Freitas informou que representantes da Caixa levaram os moradores novamente para um hotel.

Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES) acompanha de perto a situação do empreendimento desde a última sexta-feira (12). A orientação do órgão é de que o residencial não deve ser ocupado pelos próximos 7 a 15 dias.

Segundo o gerente de relacionamento institucional do órgão, o engenheiro civil Giuliano Battisti, o posicionamento do conselho é de que os moradores somente devem retornar para os apartamentos após o laudo de perícia técnica da Caixa demonstrar o que está acontecendo na construção, quais as causas e a solução para o problema.

O Crea havia dado um prazo de 72 horas para a liberação do empreendimento.

“Conversamos com os moradores, que nos relataram uma série de problemas em toda a estrutura do prédio, inclusive na parte de saneamento. É necessária uma perícia para apontar o que está ocorrendo. Vamos acompanhar e fiscalizar este caso para zelar pela segurança dos moradores”, diz Battisti.

MEDO DE DESABAMENTO