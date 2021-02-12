Caixa vai pagar hotel para moradores de prédio interditado em Vila Velha

Em relação ao Residencial Vila Velha, a CAIXA informa que após tomar conhecimento do fato, nesta manhã, imediatamente encaminhou uma equipe técnica ao local, para avaliação do ocorrido junto à Defesa Civil e ao responsável técnico pela obra, visando identificar as possíveis causas e os riscos envolvidos para as famílias.

No momento, a Defesa Civil avalia a possibilidade dos moradores retornarem às suas residências. Nesse período, a CAIXA, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), prestará a assistência necessária aos moradores do bloco interditado até que a segurança das unidades seja atestada.

Esclarecemos ainda que, conforme regras previstas no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, o FAR se responsabilizará pelos reparos necessários, por meio da contratação emergencial de empresa para execução, que ocorrerá nos próximos dias, após a conclusão do diagnóstico e monitoramento que serão efetuados no prédio.

Histórico

O Residencial Vila Velha – Etapa 3 foi contratado com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida – Faixa I, e teve o contrato inicial assinado em 2010, com a Construtora R Carvalho Construções e Empreendimentos Ltda, que abandonou as obras.

Em consequência, à luz das regras do Programa, houve substituição da empresa, resultando na contratação, em 2012, da empresa Decottignes Construção e Incorporação Ltda, para a retomada das obras.

Entretanto, as obras foram paralisadas novamente, sendo necessário nova troca de empresa, e em 2014 a Solare Construtora Incorporadora Ltda assumiu o empreendimento, tendo concluído e entregue o mesmo em 2016.

As empresas, bem como os sócios, estão impedidas de operar com a CAIXA em novos projetos.