Um mês após queda de caixas-d’água, moradores cobram respostas

Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020

Há um mês, no dia 30 de dezembro de 2020, a diarista Chirley Janey Souza Correia, 47 anos, teve seu apartamento destruído pela queda de uma caixa-d'água no Condomínio São Roque II, em Cariacica . A casa, para onde havia se mudado havia menos de uma semana, ficou completamente destruída. Hoje, ela vive de favor na casa de parentes e só quer saber quando voltará para o seu tão sonhado apartamento.

"A única proposta que a construtora me deu, quando tudo aconteceu, foi a de ficar em um quarto de hotel. Para mim não dava, pois tenho um filho com síndrome de down e ficar com dentro de um quarto de hotel fechado não é possível. Eu tentei ver se eles pagavam o aluguel social, mas até agora nada" Chirley Janey Souza Correia - Diarista

Assim como a Chirley, diversos moradores dos Residenciais São Roque I e II, atingidos direta ou indiretamente pela queda de duas torres-d'água, cobram respostas. Eles temem que elas não cheguem tão cedo.

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A Gazeta entrou em contato com os envolvidos no acidente, seja na parte de engenharia, de fiscalização e cobrança e no financiamento do empreendimento. São eles:

Cobra Engenharia - empresa que construiu o residencial São Roque;



Camarço Reservatório - empresa paulista fabricante das caixas-d'água que caíram;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) - autarquia responsável por fiscalizar o exercício da engenharia;



Caixa - financiadora da obra através do programa Minha Casa Minha Vida;

Defesa Civil de Cariacica - órgão municipal responsável pela resposta e prevenção de catástrofes;



Polícia Civil - que investiga a morte de um trabalhador durante o acidente;



Nenhum dos mencionados acima conseguiu responder o que de fato aconteceu para que as duas torres-d'água, de mais de 15 metros cada uma, caíssem às vésperas do ano novo. Porém, o Crea-ES afirmou, em nota divulgada na última sexta-feira (29), que fará uma nova vistoria no local do acidente ao meio-dia deste sábado (30) e que, na ocasião, falará a respeito do relatório final que está produzindo. (Confira as notas, na íntegra, com o que cada um diz e o que foi perguntado, no final desta reportagem)

Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021

As unidades de dois quartos cada, atendem pessoas de baixa renda que se enquadram na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é composta por famílias mais carentes, que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Do total de apartamentos, 40 unidades do bloco 6 do Residencial São Roque I e cinco do São Roque II foram interditadas devido ao acidente. Os moradores tiveram que deixar seus lares.

Até este sábado (30), 20 apartamentos do bloco 6 do Residencial São Roque I foram liberados e as famílias voltaram às suas casas. Foi sobre ele que uma das torres d'água caiu e ficou apoiada por dias, até que fosse feita a retirada.

A outra torre-d'água que desabou foi ao chão, destruindo parte da lateral do bloco 5 do São Roque II. A previsão da Cobra Engenharia é de que a reconstrução das unidades atingidas seja concluída em 12 de fevereiro. Até lá, as 20 famílias devem permanecer fora de casa.

É nesse bloco que a Chirley morava. Após o acidente, o apartamento número 104, localizado no primeiro andar, ficou completamente destruído e os móveis novos viraram entulho. "Eu não estou confiando em nada não. Só quero ter a minha casa de volta", desabafa.

Chirley em meio aos destroços deixados pela queda da torre-d'água que ficava ao lado do seu apartamento Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020

Para a autônoma Débora Mikaela Barbosa, 29 anos, moradora do bloco 3 do São Roque II, que fica ao lado do atingido pela queda da caixa, há um "jogo de empurra" em relação à responsabilização pelo acidente.



"O medo ainda tem, porque tem apartamento apresentando rachadura depois da queda das torres-d'água. Se batem uma porta, a gente já se assusta. Têm crianças fazendo tratamento com psicológico e adulto também por causa do que aconteceu. O susto que tomamos é difícil e vai demorar um pouco até passar" Débora Mikaela Barbosa - autônoma

Por nota, a Cobra Engenharia informou que "os danos que, por ventura, tenham sido causados pela queda dos castelos, serão tratados com o cuidado necessário. O diálogo será feito de forma individual, respeitando cada demanda".

Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021

PROBLEMAS COM A ÁGUA

O sistema de abastecimento de água do condomínio São Roque só foi totalmente restabelecido no dia 10 de janeiro. Enquanto isso, a construtora instalou caixas-d'água provisórias onde os moradores tinham que buscar água com baldes. Depois de reclamação de sobre a qualidade da água, a empresa passou a fornecer galões de 20 litros de água potável para as famílias

De acordo com a empresa, ela só começou a trabalhar na solução da questão após concluídas as perícias e a retirada completa das estruturas, que foi concluída no dia 6 de janeiro, após perícias serem realizadas.

Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021

UMA PESSOA MORREU NO ACIDENTE

Além de deixar dezenas de moradores desabrigados e desalojados, a queda das caixas-d'água causou a morte de um homem. Jucelino Roncon, trabalhava na manutenção de uma das estruturas no momento do acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte. De acordo com familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano.



Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave Crédito: Reprodução/Facebook

De acordo com a Polícia Civil (PC), o Inquérito Policial sobre a morte do trabalhador está em andamento na Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e as investigações estão avançadas. A PC afirmou que diversas diligências foram realizadas, bem como a coleta de depoimentos.

"A Delegacia aguarda a conclusão de laudos periciais da própria Polícia Civil, bem como de outras instituições, tais como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-ES), Caixa Econômica Federal, da própria construtora e de uma empresa independente, que também comporão o inquérito policial. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.

Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020

UM MÊS SEM RESPOSTAS

Desde a primeira semana de janeiro, as causas do acidente vêm sendo investigadas tanto pela Cobra Engenharia, quanto pela fabricante das caixas, a Camarço Reservatórios, e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

A Gazeta procurou a Camarço, pela primeira vez para esta reportagem no dia 27 de janeiro. A empresa foi demandada por telefone e por e-mail. Na ocasião, uma funcionária disse que não havia nenhum responsável pela companhia no momento que pudesse atender. Em seguida, os questionamentos foram enviados para um endereço de e-mail informado pela funcionária e para outro endereço disponível no site da empresa.

Nesta sexta-feira (29), a reportagem ligou novamente para a empresa, porém, quem atendeu se identificou como esposa do caseiro e informou que não havia mais ninguém no escritório. Segundo ela, só seria possível falar com a Camarço na segunda-feira (1º/2). Até o momento, também não houve resposta por e-mail.

Já a Cobra Engenharia afirmou por nota que "sobre laudos como já informado anteriormente, levam 30 a 60 dias para ficarem prontos". Os dias são contados a partir da data da perícia, que ocorreu na primeira semana de janeiro.

A Cobra também informou que a Gerência de Habitação Social da Prefeitura de Cariacica acolheu a solicitação da moradora Chirley Janey Souza Correia e conseguiu junto com a Caixa um imóvel novo no condomínio São Roque em uma torre afastada do local onde ficavam os castelos d’água no primeiro andar, como solicitado, mas a moradora não aceitou a troca e informou que desistiu do pedido e quer esperar a reforma do apartamento dela ser concluída.

O Crea-ES realizou no sábado (30) mais uma vistoria técnica nas obras de recuperação dos reservatórios do Residencial São Roque e dará informações sobre o laudo que apontará as causas e os responsáveis pelo acidente. De acordo com a autarquia, as caixas-d'água tinham "erros gritantes" de construção . A versão final do documento deve ser divulgada dentro de 15 dias.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

AS PERGUNTAS SEM RESPOSTA E OS POSICIONAMENTOS DOS ENVOLVIDOS

Polícia Civil do ES PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: O laudo da causa da morte do bombeiro hidráulico Jucelino Roncon foi concluído? Caso tenha sido, qual foi a causa? O que foi constatado pela investigação da PC? Caso negativo, quando deve ficar pronto?

RESPOSTA DA PC: A Polícia Civil informa que o Inquérito Policial está em andamento na Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e as investigações estão avançadas. Diversas diligências foram realizadas, bem como a coleta de depoimentos. A Delegacia aguarda a conclusão de laudos periciais da própria Polícia Civil, bem como de outras instituições, tais como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-ES), Caixa Econômica Federal, da própria construtora e de uma empresa independente, que também comporão o inquérito policial. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Todas as informações disponíveis constam na nota. A assessoria não tem informação sobre prazo para a conclusão do inquérito.

Defesa Civil de Cariacica PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Algum dos apartamentos atingidos pela queda das caixas-d'água está condenado? RESPOSTA DA DEFESA CIVIL: Por favor, procure a Cobra Engenharia e o banco Caixa. Essa responsabilidade compete a essas instituições.



Cobra Engenharia PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de estarem a muitos metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma?

RESPOSTA DA EMPRESA: A Cobra Engenharia informa que recebeu dos moradores do Condomínio São Roque reclamações sobre danos de eletrodomésticos e móveis e que tratará de cada caso referente às torres afetadas (Bloco 6 do São Roque 1 e Bloco 5 do São Roque 2). Os danos que, por ventura, tenham sido causados pela queda dos castelos, serão tratados com o cuidado necessário. O diálogo será feito de forma individual, respeitando cada demanda. Sobre laudos como já informado anteriormente, levam 30/60 dias para ficarem prontos. A Cobra Engenharia informa ainda que a Gerência de Habitação Social da Prefeitura de Cariacica acolheu a solicitação da moradora Chirley Janey Souza Correia e conseguiu junto com a Caixa Econômica Federal um imóvel novo no condomínio São Roque em uma torre afastada do local onde ficavam os castelos d’água no primeiro andar, como solicitado, mas a moradora não aceitou a troca e informou que desistiu do pedido e quer esperar a reforma do apartamento dela ser concluída.



Caixa PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma? RESPOSTA DA CAIXA: A Caixa esclarece que, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, mantém acompanhamento do andamento das ações adotadas pela Construtora Cobra Engenharia, para plena solução dos problemas no Residencial, e informa que o fornecimento de água do empreendimento foi restabelecido no último final de semana. Em relação à realização dos trabalhos de perícia técnica, sugerimos verificar a previsão de conclusão junto à construtora responsável, Cobra Engenharia.



Crea-ES PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo do Crea ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? O laudo vai apontar esses detalhes do acidente? Qual é o motivo da demora para a liberação do laudo pelo Crea? A fabricante das caixas-d'água não tinha registro no Crea Estadual. Ela poderia atuar no Estado sem ele? RESPOSTAS DO CREA-ES: Uma equipe formada por especialistas de Engenharia e fiscais do Crea-ES estará neste sábado (30/1), a partir do meio-dia, no Condomínio Residencial São Roque, em Padre Gabriel, Cariacica, para uma vistoria técnica nas obras de recuperação e reparos, onde dois reservatórios de água desabaram no último dia 30 de dezembro causando uma morte e impactando dezenas de famílias moradoras do local. Na ocasião, o presidente do Crea-ES, Eng. Jorge Silva, irá falar sobre a conclusão do relatório de vistoria técnica e fiscal que vem sendo produzido por uma equipe multidisciplinar de especialistas do Conselho, nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica e de Segurança do Trabalho, com o apoio da Unidade de Fiscalização. Até o momento o Relatório já gerou mais 1 mil páginas de documentos. No final da tarde ontem (28/1), o Conselho recebeu da empresa paulista, responsável pela fabricação e montagem dos reservatórios de água, os documentos que faltavam para dar prosseguimento e finalização ao relatório, entre eles as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), os Projetos Estrutural e de Execução, as especificações e o manual de uso dos dois reservatórios. O prazo concedido a empresa até o momento foi no sentido de garantir o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa dos envolvidos. A previsão é de que o Relatório Final de Vistoria Técnica do Crea-ES, que apontará as irregularidades, as causas e indicará os responsáveis pelo acidente seja divulgado nos próximos 15 dias. A produção deste documento do Conselho envolveu um amplo trabalho de levantamento de informações para apurar as causas, razões e responsabilidades do acidente, realizando vistorias técnicas no local, solicitando cópias de projetos, verificando os nomes dos profissionais responsáveis técnicos e das empresas envolvidas, elaborando perícias e relatórios técnicos. Nas diligências investigativas, o Crea-ES também contou com o apoio do Crea-SP, onde a empresa possui registro.

Camarço Reservatórios PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma? Além disso, o Crea-ES vem tentando contato com a empresa para que ela preste esclarecimentos, porém, até o momento, não obteve sucesso. Qual é o motivo? CAMARÇO RESERVATÓRIOS: a empresa foi demandada pela reportagem por telefone e por e-mail no dia 27 de janeiro, mas não respondeu