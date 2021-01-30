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Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica Carlos Alberto Silva - 30/12/2020
Causas indefinidas

Um mês após queda de caixas-d’água, moradores cobram respostas

Até o momento, nenhuma das empresas ou órgãos envolvidos concluiu o laudo que apontará as causas do acidente que deixou um morto e dezenas de famílias desabrigadas

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 02:00

Publicado em

30 jan 2021 às 02:00
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020
Há um mês, no dia 30 de dezembro de 2020, a diarista Chirley Janey Souza Correia, 47 anos, teve seu apartamento destruído pela queda de uma caixa-d'água no Condomínio São Roque II, em Cariacica. A casa, para onde havia se mudado havia menos de uma semana, ficou completamente destruída. Hoje, ela vive de favor na casa de parentes e só quer saber quando voltará para o seu tão sonhado apartamento.
"A única proposta que a construtora me deu, quando tudo aconteceu, foi a de ficar em um quarto de hotel. Para mim não dava, pois tenho um filho com síndrome de down e ficar com dentro de um quarto de hotel fechado não é possível. Eu tentei ver se eles pagavam o aluguel social, mas até agora nada"
Chirley Janey Souza Correia - Diarista
Assim como a Chirley, diversos moradores dos Residenciais São Roque I e II, atingidos direta ou indiretamente pela queda de duas torres-d'água, cobram respostas. Eles temem que elas não cheguem tão cedo. 
A Gazeta entrou em contato com os envolvidos no acidente, seja na parte de engenharia, de fiscalização e cobrança e no financiamento do empreendimento. São eles: 
  • Cobra Engenharia - empresa que construiu o residencial São Roque;
  • Camarço Reservatório - empresa paulista fabricante das caixas-d'água que caíram;
  • Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) - autarquia responsável por fiscalizar o exercício da engenharia;
  • Caixa -  financiadora da obra através do programa Minha Casa Minha Vida;
  • Defesa Civil de Cariacica - órgão municipal responsável pela resposta e prevenção de catástrofes;
  •  Polícia Civil - que investiga a morte de um trabalhador durante o acidente;
Nenhum dos mencionados acima conseguiu responder o que de fato aconteceu para que as duas torres-d'água, de mais de 15 metros cada uma, caíssem às vésperas do ano novo. Porém, o Crea-ES afirmou, em nota divulgada na última sexta-feira (29), que fará uma nova vistoria no local do acidente ao meio-dia deste sábado (30) e que, na ocasião, falará a respeito do relatório final que está produzindo. (Confira as notas, na íntegra, com o que cada um diz e o que foi perguntado, no final desta reportagem)
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021
Os Residenciais São Roque I e II, em Padre Gabriel, Cariacica, onde Chirley e outras centenas famílias moram, foram inaugurados no dia 14 de dezembro, após quase três anos em obras, e custaram mais de R$ 40,6 milhões. Na ocasião, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, veio ao Estado para a cerimônia.
As unidades de dois quartos cada, atendem pessoas de baixa renda que se enquadram na Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é composta por famílias mais carentes, que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil. 
Do total de apartamentos, 40 unidades do bloco 6 do Residencial São Roque I e cinco do São Roque II foram interditadas devido ao acidente.  Os moradores tiveram que deixar seus lares.
Até este sábado (30), 20 apartamentos do bloco 6 do Residencial São Roque I foram liberados e as famílias voltaram às suas casas. Foi sobre ele que uma das torres d'água caiu e ficou apoiada por dias, até que fosse feita a retirada.

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A outra torre-d'água que desabou foi ao chão, destruindo parte da lateral do bloco 5 do São Roque II. A previsão da Cobra Engenharia é de que a reconstrução das unidades atingidas seja concluída em 12 de fevereiro. Até lá, as 20 famílias devem permanecer fora de casa.
É nesse bloco que a Chirley morava. Após o acidente, o apartamento número 104, localizado no primeiro andar, ficou completamente destruído e os móveis novos viraram entulho. "Eu não estou confiando em nada não. Só quero ter a minha casa de volta", desabafa.
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica
Chirley em meio aos destroços deixados pela queda da torre-d'água que ficava ao lado do seu apartamento Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020
Para a autônoma Débora Mikaela Barbosa, 29 anos, moradora do bloco 3 do São Roque II, que fica ao lado do atingido pela queda da caixa, há um "jogo de empurra" em relação à responsabilização pelo acidente.
"O medo ainda tem, porque tem apartamento apresentando rachadura depois da queda das torres-d'água. Se batem uma porta, a gente já se assusta. Têm crianças fazendo tratamento com psicológico e adulto também por causa do que aconteceu. O susto que tomamos é difícil e vai demorar um pouco até passar"
Débora Mikaela Barbosa - autônoma
Por nota, a Cobra Engenharia informou que "os danos que, por ventura, tenham sido causados pela queda dos castelos, serão tratados com o cuidado necessário. O diálogo será feito de forma individual, respeitando cada demanda".
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021

PROBLEMAS COM A ÁGUA

O sistema de abastecimento de água do condomínio São Roque só foi totalmente restabelecido no dia 10 de janeiro. Enquanto isso, a construtora instalou caixas-d'água provisórias onde os moradores tinham que buscar água com baldes. Depois de reclamação de sobre a qualidade da água, a empresa passou a fornecer galões de 20 litros de água potável para as famílias.

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De acordo com a empresa, ela só começou a trabalhar na solução da questão após concluídas as perícias e a retirada completa das estruturas, que foi concluída no dia 6 de janeiro, após perícias serem realizadas.
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica
Trabalho de retirada da caixa d'água do Residencial São Roque I, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Fernando Madeira - 07/01/2021

UMA PESSOA MORREU NO ACIDENTE

Além de deixar dezenas de moradores desabrigados e desalojados, a queda das caixas-d'água causou a morte de um homem. Jucelino Roncon, trabalhava na manutenção de uma das estruturas no momento do acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte.  De acordo com familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano.
Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave
Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave Crédito: Reprodução/Facebook

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De acordo com a Polícia Civil (PC), o Inquérito Policial sobre a morte do trabalhador está em andamento na Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e as investigações estão avançadas. A PC afirmou que diversas diligências foram realizadas, bem como a coleta de depoimentos.
"A Delegacia aguarda a conclusão de laudos periciais da própria Polícia Civil, bem como de outras instituições, tais como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-ES), Caixa Econômica Federal, da própria construtora e de uma empresa independente, que também comporão o inquérito policial. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica
Queda de torres causa transtornos a moradores de condomínio em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva - 30/12/2020

UM MÊS SEM RESPOSTAS

Desde a primeira semana de janeiro, as causas do acidente vêm sendo investigadas tanto pela Cobra Engenharia, quanto pela fabricante das caixas, a Camarço Reservatórios, e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).
A Cobra Engenharia informou que o prazo para conclusão do laudo é de 30 a 60 dias, desde a data de perícia, que ocorreu na primeira semana de janeiro. Já o Crea-ES aguardava resposta da Camarço Reservatórios para concluir e dar publicidade ao lado produzido pela sua equipe. Segundo a entidade, o relatório da fabricante chegou nesta quinta-feira (28).

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A Gazeta procurou a Camarço, pela primeira vez para esta reportagem no dia 27 de janeiro. A empresa foi demandada por telefone e por e-mail. Na ocasião, uma funcionária disse que não havia nenhum responsável pela companhia no momento que pudesse atender. Em seguida, os questionamentos foram enviados para um endereço de e-mail informado pela funcionária e para outro endereço disponível no site da empresa.
Nesta sexta-feira (29), a reportagem ligou novamente para a empresa, porém, quem atendeu se identificou como esposa do caseiro e informou que não havia mais ninguém no escritório. Segundo ela, só seria possível falar com a Camarço na segunda-feira (1º/2). Até o momento, também não houve resposta por e-mail.

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Já a Cobra Engenharia afirmou por nota que "sobre laudos como já informado anteriormente, levam 30 a 60 dias para ficarem prontos". Os dias são contados a partir da data da perícia, que ocorreu na primeira semana de janeiro.
A Cobra também informou  que a Gerência de Habitação Social da Prefeitura de Cariacica acolheu a solicitação da moradora Chirley Janey Souza Correia e conseguiu junto com a Caixa um imóvel novo no condomínio São Roque em uma torre afastada do local onde ficavam os castelos d’água no primeiro andar, como solicitado, mas a moradora não aceitou a troca e informou que desistiu do pedido e quer esperar a reforma do apartamento dela ser concluída.
O Crea-ES realizou no sábado (30) mais uma vistoria técnica nas obras de recuperação dos reservatórios do Residencial São Roque e dará informações sobre o laudo que apontará as causas e os responsáveis pelo acidente. De acordo com a autarquia, as caixas-d'água tinham "erros gritantes" de construção. A versão final do documento deve ser divulgada dentro de 15 dias.

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AS PERGUNTAS SEM RESPOSTA E OS POSICIONAMENTOS DOS ENVOLVIDOS

Polícia Civil do ES

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA:  O laudo da causa da morte do bombeiro hidráulico Jucelino Roncon foi concluído? Caso tenha sido, qual foi a causa? O que foi constatado pela investigação da PC? Caso negativo, quando deve ficar pronto?

RESPOSTA DA PC: A Polícia Civil informa que o Inquérito Policial está em andamento na Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e as investigações estão avançadas. Diversas diligências foram realizadas, bem como a coleta de depoimentos. 

A Delegacia aguarda a conclusão de laudos periciais da própria Polícia Civil, bem como de outras instituições, tais como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-ES), Caixa Econômica Federal, da própria construtora e de uma empresa independente, que também comporão o inquérito policial. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.  

Todas as informações disponíveis constam na nota. A assessoria não tem informação sobre prazo para a conclusão do inquérito.

Defesa Civil de Cariacica

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Algum dos apartamentos atingidos pela queda das caixas-d'água está condenado? 

RESPOSTA DA DEFESA CIVIL: Por favor, procure a Cobra Engenharia e o banco Caixa. Essa responsabilidade compete a essas instituições.

Cobra Engenharia

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de estarem a muitos metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma?

RESPOSTA DA EMPRESA: A Cobra Engenharia informa que recebeu dos moradores do Condomínio São Roque reclamações sobre danos de eletrodomésticos e móveis e que tratará de cada caso referente às torres afetadas (Bloco 6 do São Roque 1 e Bloco 5 do São Roque 2). Os danos que, por ventura, tenham sido causados pela queda dos castelos, serão tratados com o cuidado necessário. O diálogo será feito de forma individual, respeitando cada demanda. Sobre laudos como já informado anteriormente, levam 30/60 dias para ficarem prontos.

A Cobra Engenharia informa ainda que a Gerência de Habitação Social da Prefeitura de Cariacica acolheu a solicitação da moradora Chirley Janey Souza Correia e conseguiu junto com a Caixa Econômica Federal um imóvel novo no condomínio São Roque em uma torre afastada do local onde ficavam os castelos d’água no primeiro andar, como solicitado, mas a moradora não aceitou a troca e informou que desistiu do pedido e quer esperar a reforma do apartamento dela ser concluída.

Caixa

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma?

RESPOSTA DA CAIXA: A Caixa esclarece que, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, mantém acompanhamento do andamento das ações adotadas pela Construtora Cobra Engenharia, para plena solução dos problemas no Residencial, e informa que o fornecimento de água do empreendimento foi restabelecido no último final de semana.  

Em relação à realização dos trabalhos de perícia técnica, sugerimos verificar a previsão de conclusão junto à construtora responsável, Cobra Engenharia.

Crea-ES

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo do Crea ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? O laudo vai apontar esses detalhes do acidente? Qual é o motivo da demora para a liberação do laudo pelo Crea? A fabricante das caixas-d'água não tinha registro no Crea Estadual. Ela poderia atuar no Estado sem ele?

RESPOSTAS DO CREA-ES: Uma equipe formada por especialistas de Engenharia e fiscais do Crea-ES estará neste sábado (30/1), a partir do meio-dia, no Condomínio Residencial São Roque, em Padre Gabriel, Cariacica, para uma vistoria técnica nas obras de recuperação e reparos, onde dois reservatórios de água desabaram no último dia 30 de dezembro causando uma morte e impactando dezenas de famílias moradoras do local. 

Na ocasião, o presidente do Crea-ES, Eng. Jorge Silva, irá falar sobre a conclusão do relatório de vistoria técnica e fiscal que vem sendo produzido por uma equipe multidisciplinar de especialistas do Conselho, nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica e de Segurança do Trabalho, com o apoio da Unidade de Fiscalização. Até o momento o Relatório já gerou mais 1 mil páginas de documentos. 

No final da tarde ontem (28/1), o Conselho recebeu da empresa paulista, responsável pela fabricação e montagem dos reservatórios de água, os documentos que faltavam para dar prosseguimento e finalização ao relatório, entre eles as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), os Projetos Estrutural e de Execução, as especificações e o manual de uso dos dois reservatórios. 

O prazo concedido a empresa até o momento foi no sentido de garantir o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa dos envolvidos. A previsão é de que o Relatório Final de Vistoria Técnica do Crea-ES, que apontará as irregularidades, as causas e indicará os responsáveis pelo acidente seja divulgado nos próximos 15 dias. 

A produção deste documento do Conselho envolveu um amplo trabalho de levantamento de informações para apurar as causas, razões e responsabilidades do acidente, realizando vistorias técnicas no local, solicitando cópias de projetos, verificando os nomes dos profissionais responsáveis técnicos e das empresas envolvidas, elaborando perícias e relatórios técnicos. Nas diligências investigativas, o Crea-ES também contou com o apoio do Crea-SP, onde a empresa possui registro.

Camarço Reservatórios

PERGUNTAS FEITAS POR A GAZETA: Quando o laudo da perícia contratada pela empresa ficará pronto? Sobre a causa do acidente, seria por defeito de construção da estrutura ou da ligação de água? Porque uma caiu logo após a outra apesar de metros de distância? As famílias que perderam seus bens devido ao acidente serão ressarcidas de alguma forma? Além disso, o Crea-ES vem tentando contato com a empresa para que ela preste esclarecimentos, porém, até o momento, não obteve sucesso. Qual é o motivo?

CAMARÇO RESERVATÓRIOS: a empresa foi demandada pela reportagem por telefone e por e-mail no dia 27 de janeiro, mas não respondeu 

(Com informações de Caique Verli / A Gazeta)

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